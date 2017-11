Mees jutustab külalisele:

"Te teate, ma leidsin endale arsti, kes on täielik võlur! Ta ravis mind skleroosist täiesti terveks!"

"Fantastiline! Kuidas ta nimi on?"

"Nimi... nimi... Kuidas selle lille nimi on, noh, millel okkad on?"

"Roos!"

"Just!" pöördub ta oma naise poole: "Roosi, kuidas selle arsti nimi on?"