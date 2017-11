Austraalia kaitseeksperdi sõnul kahaneb iga tunniga lootus Argentiina allveelaeva 44 meeskonnaliiget elusana leida. Alus ARA San Juan jäi kadunuks viis päeva tagasi 432 kilomeetri kaugusel Argentiina idarannikust.

Eile levisid uudised, et usutavalt on kõik meeskonnaliikmed veel elus, kuid alusel on elektrilisi probleeme, mis mõjutavad kommunikatsiooni. Laupäeval märgati radaritelt seitset ebaõnnestunud satelliitkõnet. Argentiina kaitseministri sõnul on võimalik, et need tehti kadunud allveelaevalt, kuid siiski olid ametnikud võimetud seda kinnitama.

Joonistused ja kirjad, mis pühendatud kadunud allveelaeva leidmisele (AP / Scanpix)

Mereväe analüütik James Goldrick, endine vanemohvitser ja Austraalia kaitsejõudude akadeemia juht, ütles news.com.aule, et on siiski ebatõenäoline, et pardal olnud oleksid tänaseks veel elus. „See oleks fantastiline, kui selgub, et see asi oligi lihtsalt kommunikatsioonis, kuid pärast nii pikka aega vaikust ei usu ma seda. Nüüd peaks kartma halvimat,“ sõnas Goldrick.

Argentiina mereväe sõnul on ARA San Juanil toitu ja õhku kaheks nädalaks, kuid kui aset on leidnud mõni katastroof, ei saa nimetatud varudele loota.

Maria Krawczyk, üks ARA San Juani meeskonnaliikmetest (Reuters / Scanpix)

ARA San Juan ehitati juba 1984. aastal, pärast Falklandi konflikti.