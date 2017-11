Minister Simson toetas raudteevagunite ostmist Venemaalt

Majandus-ja taristuminister Kadri Simson (pildil) ei näe vastuolu ASi EVR Cargo investeeringukava ja riigi kui omaniku kehtestatud ootuste vahel Eesti riigile kuuluva äriühingu ASi EVR Cargo plaanides osta Venemaa Föderatsioonist sadakond raudteevagunit ja anda need üürile, selgub riigikontrolör Alar Karise vastusest riigikogu liikmetele Eerik-Niiles Krossile ja Kristen Michalile.

Pärast AS EVR Cargo nõukogu äriplaani heakskiitmist, võttis majandus- ja taristuminister tänavu aprillis vastu erakorralise üldkoosoleku otsuse ja andis nõusoleku ASile EVR Cargo omandada EVR Cargo tütarettevõte WagonPro ASi täielik osalus. Seega oli WagonPro ASil õigus sõlmida 8. juunil 2017 lepingud 500 vaguni ostmiseks ca 17,8 miljoni euro eest, seisab riigikontrolöri kirjas. Dokumentidest, mille AS EVR Cargo esitas riigikontrollile, selgus, et nõukogult heakskiidu saanud äriplaani järgi küsis AS EVR Cargo 200 poolvaguni ja 300 konteinerplatvormi ostmiseks pakkumisi Venemaa vaguneid tarnivatelt tehastelt, rääkis tehastega läbi ning sai neli pakkumust poolvagunite ja kaks pakkumust konteinerplatvormide tarnimiseks.