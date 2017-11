Idapiirile on paigutatud 556 piiriposti

Maismaapiiri tähistamise tööd on jõudnud lõpusirgele – Eesti vabariigi ja Vene föderatsiooni 556 piiriposti ja vahepiiripostid on paigaldatud. Piir on puhastatud ja töös on kaks katselõiku. Piiri valvamiseks võtab piirivalve kasutusele rootorlennuvahendid, droonipesad, sensortehnoloogiad. Aasta lõpuks loodetakse kogu piirilõigu projekt valmis saada. Järgmisel aastal on plaanis suuremahulised hanked ja ehitustööd. Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Tamar Tamm on varem Postimehele öelnud, et piiri valmimise tähtajana räägitakse nüüd aastast 2020.

Siim Randla