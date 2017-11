"Mu naine hoolitseb minu eest nii põhjalikult, et see ajab mind oksele!" lausub mees oma sõbrale.

"Kuule, see on ju oivaline!"

"Mis kuradi oivaline?! Lähen öösel külmkapi juurde, et pisut mahla juua, tulen tagasi, voodi juba tehtud!"