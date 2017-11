MÄLUMÄNG | Viktoriin Prantsusmaa filmikunstist

Kohtus.

"Niisiis tungisite te varastamise eesmärgil hotellituppa?" küsib kohtunik.

"Kes seda väidab?"

"Toa valdaja tundis teid ära."

"Häh, see on võimatu! Kui ma tuppa jõudsin, oli ta juba voodi all, kust ta ei võinud midagi näha..."