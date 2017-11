Läinud reedel käis president Valdimir Putin Peterburis, kus ta kohtus Maria teatri juhtkonnaga ja pärastlõunal Kõrgõzstani presidendi Almazbek Atambajeviga, kes oli Venemaal töövisiidil ja osales Neevalinnas korraldatud kultuurifoorumi töös. Pikantseks muutis aga Putini visiidi hoopis muu: tema liikumistee Peterburis oli üle külvatud näiliste pommidega.

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov tunnistas õhtul ajakirjanikele: „Alates hommikust tuli häirekeskustesse ligi 6o kõnet. Helistajad rääkisid poolesajast lõhkekehast, mis olevat asetatud mitmesse kohta linnas, ka Putini liikumisteele ja nende kohtade lähedusse, kus president pidi programmi järgi käima ning pikemat või lühemat aega viibima.“

Internetiportaal Meduza.io märgib, et kõik kohad, millest helistajad rääkisid, kontrolliti teraselt üle ja ühtegi lõhkekeha ei leitud. „Päästemeeskonnad tegid oma tööd väga hoolsalt ja püüdsid võimalikult vähe häirida linlaste igapäevaelu,“ märkis Peskov.

Tänavu septembrist peale on kogu Venemaad tabanud häirivate telefonikõnede laine. Kümneid kordi päevas teatatakse kaubanduskeskuste, teatrite, kinode, isegi haiglate mineerimisest. Moskvas on tulnud ainuüksi ühel päeval evakueerida 60 000 inimest pärast teateid lõhkekehadest, mis olevat pandud raudteejaamadesse ja kaubanduskeskustesse. FSB on varem öelnud, et selliseid kõnesid teevad Putini režiimi vastustavad välisvenelased kuid mingit tõendit selle kohta pole esitatud. Tõenditeta on ka kinnitus, nagu oleks tegemist ukrainlastega, kes kasutavad pommiähvardusteks internetikanaleid, mida ei suudeta kontrollida. Omapärane rekord püstitati Stavropolis, kus ühe päevaga tuli päästeteenistusele ja politseile rohkem kui 1500 kõnet, milles teatati lõhkekehadest. Teadaolevalt on suudetud tabada vaid mõni helistaja, kes on ilmaasjata paanikat külvanud.