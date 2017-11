„Lahe tunne! Rõõmus olen,“ õhkab Marta Laan, kes on üks neljast näosaate finalistist. Viimases saates kehastus Marta Ukraina poplauljaks Verka Serduchkaks. „Mulle see väga meeldis. Mul polegi midagi sellist päris pöörast olnud. See on paras hullus,“ naerab Marta, kes pärast saadet intervjuusid jagades ja pilti tehes samuti hästi rollis püsis ja pidevalt ringi virvendas. Fotograafid pidid lausa paluma naisel poseerimise ajaks paigal püsida.

Lugu „Dancing Lasha Tumbai“ esindas Ukrainat Eurovisionil aastal 2007 ning platseerus Serbia järel teisele kohale. „See lugu on üsna suur võhmakas, seda pidi küll harjutama. Hääleliselt see nii keeruline ei ole – see on ikkagi mees, kes teeb naist,“ kommenteerib Marta oma esitust.

Kui küsida, kas ta on mõelnud, kelleks ta võiks finaalis kehastuda, tunnistab näitlejatar: „Ohhoo, tõtt-öelda pole mul eriti aega olnud sellele mõelda. Kogu aeg on midagi töös olnud.“ Samuti ei oska ta veel öelda, kas läheb pigem jäljendamise või parodeerimise teed. „Sellega on nii ja naa. Vahel mõtled, et teed paroodia, ja tuleb jäljendamine.“