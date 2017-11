„Tunne on väga huvitav. Ma olen praegu väga positiivselt meelestatud,“ ütleb finaalieelses näosaates Hele Kõrveks kehastunud Elina Born. Lauljatari väitel oli Helet järele teha väga raske. Esitusele tuli lugu „Siis, kui maailm magab veel“, mida Elina esitas koos originaalduetipartneri Kristjan Kasearuga. „Mitte kedagi pole olnud lihtne kehastada. Kuna mul on väga äratuntav hääl, nagu olen kuulnud, siis seda metalsust on raske ära võtta,“ selgitab ta. „Aga selleks ongi suurepärane lauluõpetaja Kadri Koppel. Loomulikult ka lavastus- ja koreograafiameeskond, Villiko Kruuse. Meil on superõpetajad,“ kiidab Born. „Üritasin teha nii hästi, kui suutsin, ja loodan, et Helele ka meeldis.“ Elina on varem saanud saates kehastada Kurt Cobaini, Nicki Minaj’i, M.I.A-t, Lea Liitmaad, France Galli, Nina Hagenit ja Marju Kuuti. Meeldejäävaim roll oli Elina sõnul Nina Hagen. „Mulle meeldis tema hullus ja lugu oli ka väga hea.“

Elina reedab, et on tänu näosaatele hakanud oma välimuse pärast vähem muretsema. „Muidu on mul kogu aeg see teema, et lähen lavale ja tahan, et mul oleks ripsmed ja lainer. Siin olen ma olnud kõike muud kui see ja see on mind mingitest asjadest vabastanud. Ma arvan, et see on hea.“

Külaliskohtunik Raivo E. Tamm kommenteeris, et Elina tegi Hele Kõrve ontlikkust perfektselt, vaimukalt ja naljakalt järele. „Vaatasin, kuidas Hele sind jälgis ja kuidas Kristjan jälgis ja Kristjanil hakkas imelik. Nägin ka Hele pilgust, et ta elas sulle kaasa, ja sain aru, et see on nii õige,“ kiitis Andrus Vaarik.