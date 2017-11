„Me kõik, osalejad, oleme ju nagunii finaalis kohal ja teeme oma etteasteid,“ sõnab näosaate neljas finalist Valter Soosalu, et ei mõelnud viimases saates, kas ta võiks finaali pääseda või mitte. „Asi, millele ma mõtlesin, oli konkreetne number, mida sõpradega tegime.“ Nimelt sai Valter loosirattalt ülesande kehastuda ansambliks Village People. Selleks tulid talle appi Mart Müürisepp, Jüri Pootsmann, Taavi Teplenkov, Jarmo Reha ja Karmo Nigula, esitusele tuli lugu „YMCA“. „Üsna lihtne valem oli – ma küsisin,“ paljastab Valter, kuidas tal õnnestus selline seltskond kokku saada. Valter lihtsalt helistas ja rääkis loo ära ning kõik olid lahkesti nõus kaasa lööma. „Poisid said väga kiiresti asjaga hakkama. Kõik on professionaalid ja laval olnud nii, et vähe pole,“ ei olnud neil tantsusammude õppimisega muret. Näosaate jooksul on Valter astunud ka Tom Jonesi, Kait Tamra, Uku Suviste, Gloria Gaynori, Koit Toome, Peeter Volkonski ja Phil Collinsi kingadesse. „Seni on tõenäoliselt mu lemmik olnud – puhtalt seepärast, milline see inimene ise on – Peeter Volkonski. Kõik pakuvad omamoodi väljakutset ja ma ei oska neid mõõta skaalal ühest kümneni, et kes vähem ja kes rohkem,“ seletab ta. „Igaühel on iseäralikud küljed, mida peab kinni püüdma.“

Kõige rohkem on saade Valterile andnud seda, et ta on näinud, millised on tema kui artisti nõrgad küljed. „Siit on oma esitusi vaadates väga palju õppida. Tööd jagub aastateks,“ arvab noormees.

Valter on küll natuke mõtisklenud, keda võiks finaalis kehastada, kuid midagi kindlat ta veel öelda ei oska. Finaalis on ka tema elukaaslane Marta Laan. On neil omavahel ära jagatud, kes millal ja kus oma etteasteks harjutab? „Saame täiesti ilusti hakkama nende teemadega, jah.“