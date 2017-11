„Olen üllatunud, et finaali pääsesin, sest olen kuidagi stabiilselt punktide jadas keskel püsinud,“ tunnistab tänavuse „Su nägu kõlab tuttavalt“ hooaja viimase saate võitja Hele Kõrve, kes esitas Minnie Ripertoni kehastades lugu „Loving You“. Hele usub, et saatevõidu tõi talle üsna lihtsakoeline esitus. „Siin polnud tralli ümber. Eks see lihtsus lihtsalt võlus.“ Kui loosiratas Helele Ameerika lauljatari loosis, tuli tal esimese asjana proovida, kas tulevad üldse välja kõik need kõrged noodid, mille poolest Ripertoni laul „Loving You“ kuulus on. „Tuli ka tabada kogu tema olemust – ta ei tee üldiselt nagu midagi, aga samas tahab justkui iga sõnaga midagi edasi öelda.“ Küsimusele, kuidas Hele naabrid tema kõrgete nootide harjutamisele reageerisid, muigab ta vastuseks: „Elame oma majas, naabreid väga lähedal ei ole. Loodetavasti nad ei kuulnud.“ Kuidas Hele ise esitusega rahule jäi? „Alati on nii, et kui pead midagi kordama, siis ei pruugi nii hästi minna. Sa ei ole selleks valmis, et pead uuesti lavale astuma. Mul on äi, kes ütleb, et alati saab paremini.“

Finaalipääs tuli Helele suure üllatusena ja nii pole ta eriti mõelnud, kellena võiks 3. detsembril Saku suurhallis finaali võistlustulle astuda. „Praegu mõtlen, et see võiks kindlasti olla naine, sest mehed pole mul nii hästi välja tulnud. Kui kellelgi on hea idee, mida teha, siis olen sellele avatud.“

Sai žüriilt kõvasti kiita Hele on saates kehastunud veel Elina Borniks, Alice Cooperiks, Kristiina Ehiniks, Monserrat Caballéks, Laura Põldvereks, Koit Toomeks ning Jennifer Lopeziks. „Mul on väga hea meel, et olen saanud palju erinevaid asju proovida. Need on seinast seina, aga alati saab paremini.“ Viimases saates sai Hele end ka kõrvalt vaadata, sest lauljatar Elina Born astus tema kingadesse. „Elina sai väga hästi hakkama. Ma arvan, et ta tegi mind paremini kui mina teda,“ arutleb Hele. „Minul jäi tookord puudu tema häälematerjalist ja ma saan aru, et temal oli isegi natuke raske maha võtta seda häält, mis tal olemas on.“ Kohtunikud polnud aga Hele aadressil kiidusõnadega kitsid. „Ma teadsin seda lugu – see on väga lummav, imeline lugu. Aga ma ei teadnud nime Minnie Riperton ega teadnud ka seda, Hele, et sa selliseks asjaks võimeline oled. Ma arvan, et Eesti rahvas ei teadnud ka, kui kihvt inimene, artist, laulja ja näitleja sa oled,“ lausus Andrus Vaarik. „Meie saadetes on kaks hästi toredat poolt – kui saab palju naerda ja kui saab lihtsalt nautida seda, kuidas mõnd artisti või lauljat perfektselt kopeeritakse,“ lisas Olav Osolin. „Laulsid seda tõesti nii, nagu ta päriselt lauliski. Need kõrged noodid tunduvad tõesti võimete piiril olevat ja pole ilmselt palju neid, kes suudaks need ära laulda. Sa said sellega kenasti hakkama lõpuni välja.“