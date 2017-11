"Me pole endiselt õnnestunud allveelaeva visuaalselt leida ega radarile saada. Samuti pole õnnestunud taastada sidet," sõnas mereväe kõneisik Enrique Balbi pressikonverentsil. Balbi sõnul on Ühendriigid, Suurbritannia ja Tšiili pakkunud muu hulgas logistilist toetust ning informatsioonivahetust.

Laupäeval avastati seitse ebaõnnestunud satelliitkõnet. Argentiina kaitseminister usub, et need võivad olla kadunud allveelaeva katsed ühendust taastada. Katsed kestsid umbes neli kuni 36 sekundit. Kaitseminister lisas veel, et USA uuringurühm tegeleb sellega, et välja selgitada, kust kõned tulid.