„Öeldakse, et tark inimene õpib teiste vigadest, rumalal jäävad endagi apsud märkamata. Mul on seljataga üks üürike abielu ja seitseteist aastat kestnud kooselu. Olen kümme aastat teinud suhtesaadet, mille käigus kuulanud ära tuhandete inimeste muresid,“ selgitab ta inspiratsiooniallikat.

Naised, kes end lüüa ja enda peale häält tõsta ei lase, ei kannata koduvägivalla all. Nad lähevad lihtsalt esimese ohu märgi puhul selle mehe juurest ära. Päriliku suhtemustriga kaasa saadud alandlikkus ei ole tegelikult aktsepteeritav, kui see sulle haiget teeb. Kui sa õhtuti end magama nutad, siis ei ole see suhe armastus… Kõik on enda seatud piirides kinni. Säilita oma eneseväärikus, siis kohtleb ka kaaslane sind väärikalt!

Kaaslase nimel loobutakse tihti oma unistustest, hobidest ja sõbrannadest, hakatakse elama vaid selle suhte nimel. Kui sa hakkad käima riides nagu mehele meeldib, kui loobud meigi kasutamisest, kuna kaaslasele see ei meeldi ja mõtled, et ehk ei peaks enam ka juukseid värvima või sõbrannadega naiste õhtuid korraldama – mis sinust endast siis alles jääb? Kus sa ise selle teise inimese loodud kuju sees oled?

Tuleb anda endale aru, et kaaslane armus sellisesse inimesse, kes sa olid enne seda suhet. Kui sa talle sellisena meeldisid, miks ta sind siis muuta tahab? Miks sa ise oled nõus muutuma kellekski teiseks, kellekski, kes sa tegelikult ei ole… Ei tohi pühenduda vaid suhtele! Inimene armus sinusse mingil põhjusel ja kui see põhjus kaob, võib kaduda ka armastus. Hoia ennast alles, see on suhtes väga oluline nipp!

Kaaslane teeb täpselt nii palju, nagu sa tal teha lased

Oi kui paljud inimesed kurdavad, et nad peavad kodus kõigega ise toime tulema… Naise arvates on lihtsam ise kõik tööd ära teha.. Mees saab tegelikult aru küll, millisest nupust pesumasin käima käib ja kuidas tolmuimeja tolmu sisse tõmbab. Usu mind, ta ei löö haamriga endale sõrme pihta, ta saab naela seina ja suudab kruvikeerajat kontrollida. Sa ei pea selleks töömeest palkama! Kõige suurem viga on kõik tema eest ära teha! Las ta keerab kruvi viltu või saab elektrit, Issand, ta on ju mees. Ära võta temalt seda isaseks olemise võimalust! Ja kui ta ise ei ilmuta initsiatiivi, siis palu abi ja julgusta. Ära unusta, et mees teeb täpselt nii palju, nagu sina lubad tal teha ja kui midagi ei tee, vaata peeglisse – sinu viga!

Ärge kutsuge teineteist emmeks ja issiks, see tapab seksi!

Ma lugesin kunagi ühe tuntud eestlanna elulooraamatust lauset, et ta sai alles hiljem aru, et tegelikult lõppes nende pikk abielu päeval, kui mees hakkas tema kohta “emme” ütlema… Siinkohal tahaksin kohe paar karmi sõna öelda. Paar, kes teineteist selliste nimedega kutsub, käitub sama totakalt nagu need, kes endid koera emmeks või issiks nimetavad. See, et saite lapsevanemateks, ei tähenda, et teie omavaheline suhe emmestub ja issistub. Emme ja issiga ei lähe keegi magamistuppa hullama, ei mõelda neist siivutuid mõtteid, neid ei riietata pilguga lahti. Miks te teadlikult tapate seksi? … Teil võib olla kuus last, aga ema-isa olete vaid laste, mitte teineteise jaoks!

Arvesta, et ka su partneril on hetki, mil ta ei taha seksida!

Oh neid hädaldavaid mehi, kes iga kuu korra virisevad selle üle, et naine ei taha seda asja teha! No ausalt! Mina ei ole küll kunagi sellest peavalujutust aru saanud, sest seks on väga hea peavalu ravim, aga vahel on igal inimesel päevi või lausa perioode, kus ta ei tahagi seksida. Vot ei taha ja kõik… Kullakesed, seks on vabatahtlik, sellele ei saa keegi kedagi sundida. Päris hull on kaaslasele lihtsalt “vastu tulles” nägu teha, et okei, teeme ära. Halastusseks… Seks ei ole igal hetkel kõige olulisem. Vahel inimene tõesti tahab magada või on tal pole-isu-periood. Sellest tuleb aru saada…

Ela üle oma eksid!

Ma mõistan sind täiesti, et suhte alguses võivad sulle su kaaslase eksid närvidele käia. Eriti, kui need eksid on seda tüüpi, kes topivad oma teie uude suhtesse. Olen ise selliste eksidega kokku puutunud. Tütarlaps, kellega mu kaaslane oli enne mind kolm nädalat suhelnud, muutus täiesti tüütult ahistavaks. Helistas pidevalt mu kaaslasele ja tundis talle kaasa, et ta peab minuga koos olema!!! (tegu oli inimesega, kes müüs kusagil putkas küünelakke, mina juhtisin Eesti popimaid tele- ja raadiosaateid). Vähe sellest, ta tuli ka ukse taha. Minu koju!

Tal oli ka sõbranna, tol ajal Eestis tuntud skandaalne ja natuke kahtlane naisterahvas, kes siis enda meiliaadressilt mulle raadiosse eriti võika sisuga e-maile lähetas. Ropendas ja rõvetses, nimetas mind kõige ebameeldivamate ja jubedamate sõnadega, mida ta teadis… See pani suhte minu jaoks proovile küll. Ma ei olnud taoliste inimestega enne kokku puutunud. Päris mitu korda mõtlesin, et miks mulle seda kõike vaja on? Aga ju siis oli vaja. Järgnevaks seitsmeteistkümneks aastaks…

Ära muutu mehele emaks, sa oled tema naine!

On tüüp naisi, kes on sellised emalikud. Kes võtavad meest nagu last, kellele tuleb hommikuks sokid ka voodi kõrvale valmis panna, puder suhu toppida, jope selga aidata ja siis sõnad peale lugeda, kuidas ikka turvaliselt autoga tööle jõuda… Ema on talle oluline, aga ta on sinuga koos, sest ta näeb sinus naist. Ema on tal juba olemas ja ema ei vaata ta kunagi kui ihaldusobjekti. Kui sa käitud temaga emalikult, hakkab ta otsima kedagi, kes kohtleks teda nagu meest, vaataks teda kui isast, näeks temas ägedat voodipartnerit … Mees on murdja. Ole saak, mitte nunnutav memm!

Mulle teevad alati nalja naised, kes peavad ammu kokkulepitud üritustelt puuduma või kiiresti koju jooksma, sest mees tuleb koju, talle tuleb ju söök ette tõsta ja siis peab diivanil tema kõrval istuma. Mis mõttes? Tee see söök enne valmis, küll ta suudab ise toidu kuumaks ajada. Tee talle õhtul parem striptiisi või näita muul moel välja, et sa tahad teda, see on mehe jaoks palju olulisem kui sinu tõstetav kartul. Mees elab üle, kui naine ei oska süüa teha, aga mees ei püsi suhtes, kui naine teda enam füüsiliselt ei köida. Nii on…