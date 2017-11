"Peaminister Jüri Ratas vastas eile Kaja Kallasele pika, ent maksukaose probleemidest täiesti mööda rääkiva tühja traktaadiga," leiab reformierakondlasest riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus, kelle sõnul jäänud valitsusjuht ise uue tulumaksuvaba määra ja selle päriselus rakendamise selgitamisega parlamendis jänni.

“ Peaminister kirjutab, et tema jaoks on kummaline väide, et tulumaksu arvutamine muutub järgmisest aastast keerulisemaks. Mulle torkas see eriti silma põhjusel, et kolmapäeval jäi Ratas ise uue tulumaksuvaba määra ja selle päriselus rakendamise selgitamisega parlamendis jänni ja ei suutnudki vastata mu küsimusele, kus palusin tal lihtsalt ja selgelt lahti seletada, kuidas uus süsteem - see, mida ta oma vastuses lihtsalt arvutatavaks peab - tööle hakkab,” teatas Keit Pentus-Rosimannus oma Facebooki kontol. “Kes, kas ja kuhu peab esitama avalduse uue maksuvaba määra kasutamiseks? Kuidas see rakendub töötavatele pensionäridele? Õpetajatele? Ja mida arvata näiteks õpetajatele antud soovitustest, et ärge parem tulge üldse taotlema seda maksuvaba määra, sest muidu peate aasta lõpus tagasi maksma? Ratas ei suutnud vastata, sest uus süsteem on sedavõrd segane ka selle autorite jaoks, rääkimata kõigist nendest, kelle peal valitsus seda järgmisel aastal katsetab,” ütles Keit Pentus-Rosimannus.