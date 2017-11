Laulja ja laulukirjutaja Ott Lepland rääkis telesaates „Nädalalõpp Kanal 2ga“ Teet Margnale ja Kristjan Jõekaldale, et on kokku pannud uue bändi Ott Lepland Kvartett, kus peale tema on veel kolm noort lauljat. „Esitame eestikeelset popmuusikat, valdavalt minu repertuaarist ja neljahäälselt,“ avaldas Ott.

Kvartetimõtte sai Ott lauluõpetaja Maikenilt. „Maiken küsis minult, et mis sa arvad sellest mõttest, kui laval olete sina ja kitarrist, kes ka laulab, ja veel kaks taustalauljat. Et see oleks konseptsiooni mõttes ägedam. Seejärel näitas ta mulle erinevate kuulsuste videoid, kes olid samalaadset asja teinud, ja see tundus mulle lahe,“ jutustas Ott.

Margna ja Jõekalda uurisid, kuidas möödus muusikul aasta karsklasena. „Aasta aega ilma alkoholita möödus päris kenasti, kokku kestis see 12 kuud ja 10 päeva. Ja siis oli mu parima sõbra pulm, kus ma olin peaisameheks. Ma olin ettevaatlik,“ ütles Ott.

„Tarbin hetkel alkoholi kord kuus või vähemgi. Aga praegu tagasi mõeldes on see alkoholivaba periood mind inimesena päris palju kasvatanud. Ma sain sisse stabiilse trennirütmi ja see tegelikult hoiabki regulaarsest alkoholitarbimisest eemal,“ selgitas ta.