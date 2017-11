„Ma ei tea, kes selle saatanliku mõtte pähe on võtnud, et peaksin etenduse ajal laulma, aga millegipärast on see lavastusest lavastusse läinud niimoodi!” naerab Ugala näitleja Rait Õunapuu pärast „Orpheus allilmas” esietendust. Peategelast Valentine Ussinahk Xavieri kehastanud Raidul tuli seekordki laul ette kanda. Õrnade kitarrihelide saatel.

„Ega ma end liiga mugavalt etenduse ajal lauldes ole tundnud, eriti proovides, kui selgub, et ma võiks laulda,” ütleb Rait. „Aga ma loodan küll, et ma tulevikus väga tihti ei pea etendustes laulma. Mis sest, et mulle meeldib kitarri tinistada ja laulda – aga seda pigem siis, kui ma üksi olen.”

Raidu mängitud Valentine Ussinahk Xavier on muusik, kes ootamatult unisesse väikelinna saabub. Linn on nagu linn ikka: kõik teavad kõiki, kuulujutt levib kui kulutuli ja maailmapilt on sama kitsas kui poeriiulid. Sestap on linnarahval keeruline kohaneda uustulnukast Valentine´iga, kes asub tööle Lady kaupluses. Veelgi enam – nende kahe vahel tekib suhe, mis trotsib kirglikult naise kahtlase minevikuga põdurat abikaasat ja kogu linna.

Kui Rait kuulis, et tal on Ingomar Vihmari lavastuses „Orpheus allilmas” koos kolleeg Triinu Meristega suur roll mängida, oli ta lihtsalt õnnelik. „Mul ei ole sellist unistust, et tahaksin kindlasti elus Hamletit mängida, et muidu suren ära,” muigab ta. „Aga Valentine Ussinahk Xavieri – absoluutselt, teine kordki!” Rait tõdeb, et on leidnud oma lavategelasega üllatavalt palju ühiseid jooni” „Mulle meeldib tema ellusuhtumine, see on meil väga sarnane. Et armastus on igal pool meie ümber, oskus tunnetada ja näha ning empaatiavõime, mis ei piira ennast, on nagu religioon. Kuid religiooni üks põhitunnuseid on ikkagi vabadus, usun mina. Kui on midagi piiravat, siis see ei ole enam see.” Rait lisab, et tegi Ingomariga proove suure naudinguga: „Need olid absoluutselt nauditavad proovid. Loodan, et tulemus paistab lavalt. Meeldib see kellelegi või ei meeldi, polegi teab kui oluline – mina olen igal juhul õnnelik!”