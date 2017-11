Ärkad hommikul vara, et minna kontorisse tööle? Magasid sisse ja ei jõua nuputada, mida selga panna? Oled tüdinud oma hallist kostüümist, millega oled juba nädalaid tööl käinud? Sügis on tõesti hea aeg, et värskendada oma garderoobi ning tuua riietusse uut hingamist. Õhtuleht aitab hädast välja ja julgustab kontoririietusega eksperimenteerima!

Tööl käimine pole küll sama, mis moenädalal uudistamine või sõbrannadega kokteilitamine, aga loominguline saab olla ka kontoris asju ajades. Miks mitte vahetada oma mustad viigipüksid helkiva maksiseeliku või ruuduliste viigipükste vastu? Kui õues sajab vihma või lörtsi, ei tähenda see, et tööl peab sama süngelt riides olema. Küllalt leidub inspireerivaid värve, mustreid ning huvitavaid lõikeid, mis unise hommiku erksamaks muudavad ja mida tööl terve päeva nautida ssad. Kui on tunne, et ei, mina neid tänapäeva moetrende välja ei kanna, siis tasub katsetada sammhaaval, see lisab päeva juurde ka killukese enesekindlust ja mängulisust.

Ei saa unustada, et väga paljud eestlannad eelsitavad kanda musta! Kui see on su lemmikvärv, siis on soovitatav mängida just huvitavate kangaste ning kiiksuga lõigete peale. Pitsist seelikuosaga dressipluus mõjub ootamatult, on naiselik ja parajalt mänguline. Mustad kitsad püksid sobivad sinna kui valatult, aga miks mitte katsetada ka punast või rohelist värvi teksat. Isabelle Blanche pusa: 159 eurot (Margaret, https://margaret.fashion) Samurai püksid: 175 eurot (Margaret, https://margaret.fashion) (Meisi Volt)

Mida tasub kontoris riietudes jälgida?