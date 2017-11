Ilmselt teab iga kontoris töötav inimene, et sügisel tuleb hakata rohkem tähelepanu pöörama sellele, mida tööl jalas kanda, sest karvase sügis- või talvesaapaga pole just kõige mõnusam siseruumis higistada. Lisaks ei ole samas ruumis viibijaile meeldiv, kui kolleeg tõmbab paksu saapa lukud lahti ja tuulutab oma higiseid varbaid laua all.

Kõige parem jalanõu kontoris kandmiseks on täisnahast, laseb mõnusalt õhku läbi, et jalg ei higistaks, ja võimalusel toetab kenasti jalga. Kindlasti ei tohiks jalats olla suvaline mugav spordisandaal, vaid see võiks sobida peaaegu iga riietusega, mille otsustad hommikul tööle minnes selga panna. Tagasihoidlikumatel soovitame tööl kanda musta või beeži kinga, kui aga armastad mängelda ja vaheldust, naudi metalliku sära või laki luksuslikku läiget. Naistele ei tee paha ka väike toetav konts, aga lärmakas ja seksikalt kõrge stileto kontorisse ei sobi.