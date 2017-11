„Nii see vägistajast tegelane, keda „Kättemaksukontori” neljapäevases osas mängisin, kui ka mu tänane jõhkrapoolne Hamma lavastuses „Orpheus allilmas” on saladuslikud mehed,” arutleb Ugala näitleja Tarvo Vridolin, kellele igat seltsi pahardite kehastamine näib passivat. Laupäevase pahalase mängimiseks sai kiilaspäine Tarvo pähe veidra poolparuka, mida vaimustusega kandis.

„Sellise soenguga mehi, kel on kuklas väike pats, pole meie seas just palju liikvel,” märgib Tarvo teatava uhkusega. „Lisaks veel see, et Hamma on mees, kes käib ringi kilekoti ning nupunoaga – see on ikka väga kahtlane!”

Midagi säärast nagu kuklapatsiga poolparukas, pole näitleja Vridolini peanuppu katmas varem nähtud. „Selles mõttes oli hea,” kiidab ta. „Kunstnik ja lavastaja andsid grimmile suhteliselt vabad käed hullata ja proovida. Mis tundus õige, selle peale Ingomar Vihmar saalist karjus: „See on hea!” Mulle see parukas ikka meeldib, sest mul tavaelus juukseid ei ole! Nüüd mul ju kammitakse juukseid ning see on nii hea tunne, et lausa lapsepõlv tuleb meelde.”

Kogu „Orpheus allilmas” prooviperiood oli Tarvo meelest väga äge. „Ehkki mul on pisike osa ning tulen lavale oma kahe lausega, siis Ingomar ei jätnud kõrvalosatäitjaid unarusse,” jutustab ta. „Tore oli vaadata, kuidas ta tööd tegi. Väga rahulikult ja lihtsalt innustas ta näitlejaid tegema omi asju. Ta ei kahtle, ei suru peale, vaid annab nõu. Samas, ega ta vale asja läbi lase. Kui sa oled väsinud ja laisk, ütleb ta, et teeme veel. Mina tegin seda rolli igal juhul suure rõõmu ja vaimustusega.”