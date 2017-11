„Ma polegi kokku arvutanud, mitu minutit ma „Orpheus allilmas” etenduse aegu laval viibin – kaks-kolm ehk?” arutleb Ugala näitleja Aarne Soro pärast laupäevast esietendust. Trupp on suur, mistap on kõrvaltegelasile jäetud tõepoolest vaid napid hetked. „Võib-olla isegi neli! Aga kui lõpustseeni tantsupilt sisse arvata, siis olen ju laval lausa kümme minutit! Kõvasti ju!”

Naljalt ei olegi Aarnel näitlejana oma erinevate rollide aegu nii nappi lavaaega olnud, kuid see teda Tennessee Williamsi kirjutaud lavaloo „Orpheus allilmas” puhul ei morjenda. „See on hoopis nii tore!” lausub ta naerdes. „Mõtle, lähed lavale, kõik eeltöö on tehtud! Informatiivne osa, kus räägitakse minu tegelasest David Cutrere´ist ja mul tuleb üksnes lavale minna ja võtta loorberid. Selles mõttes mulle õudselt meeldib!”

Aarne märgib, et „Orpheus allilmas” lavastaja Ingomar Vihmariga on ta kogu aeg koostööd tahtnud teha. Viimatine kogemus Ingomariga töötada on Aarnel igal juhul aegadetagune – siis, kui tema oli alles Viljandi kultuuriakadeemia näitekunstitudeng ning Ingomar tema õppejõud. „Millegipärast siis, kui me olime juba kolleegid, ta mind oma tükki ei võtnud,” muigab Aarne. „Tahtsin hirmsasti lavastuses „Lendsaurused” kaasa teha, aga ta ei valinud mind. Aga toona, kui ta koolis meie lavakõne õppejõud oli, siis seda, mida ta meile andis, ei olegi võimalik kirjeldada. See on sama, mida ta jätkab iga oma tööga ning ise nimetab ta seda armastuseks. Selle, eest olen ma talle väga tänulik.”

Aarne tunnistab, et on säärasest teatrile lähenemisest nagu Ingomaril kombeks, aastate jooksul puudustki tundnud. „Paljudel lavastajatel on tehnilised lähenemised, aga sisuga nad ei tegele,” mõtiskleb ta. „Kõik on selline, et lööme tükki vahtu, kanname selle rahvale ette ja korjame need mündid pileti eest. Aga Ingomari huvitab sisu, loo tõeline tuum. Ta ise nimetab seda armastuseks, aga see ei ole üksnes armastus. Selles on kõike! Nii et mina olin oma tänase kümneminutilise lava-aja puhul ülimalt õnnelik – aitäh, Ingomar!”