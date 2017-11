Vahel leiab pime kana ka tera ehk kui võtta suvalisele seansile pileti, kuna „hetkel on lihtsalt aega“, siis võib minna väga halvasti, aga ka väga hästi. Veebis leiab kümneid nimekirju filmidest, mis panevad mehed nutma. Tavaliste heroiliste sõjadraamade kõrval on seal üht kindlat liiki filmid, kus on lapsed, kus on surm ja kus on suureks kasvamise valu. Alustame kasvõi Rob Reineri Stand By Me, Elem Klimovi ülijube sõjafilm Иди и смотри või jaapanlaste sõjadraama Grave Of the Fireflies, mis pigistab isegi kivist vee välja.

No nii ma siis läksin vaatama filmi kahest väiksest tüdrukust ilma midagi teadmata, aga filmi lõpus mõtlesin, et oleks pidanud pisarameetri ka filmi lõppu lisama. Film toimub 9/11 ajal ja kaht tüdrukut kasvatav üksikema jääb New Yorkis kadunuks, nendega üritab hakkama saada treileris elav narkarist naabrinaine ja kuskil küünis peidab potentsiaalne terrorist, kes vist ikkagi pole terrorist. Tüdrukud ise elavad aga täielikus fantaasiamaailmas ehkki nende ümber on kõik väga õudne ja trööstitu.

Ühesõnaga väga ilus film.

Mõnumeeter: olge nüüd, ikkagi film lastest.

Valumeeter: ühele mehele lüüakse labidaga pähe

Ajumeeter: kõik oli arusaadav, hea töö.

PALVETAJA ENNE KOITU: Billy läheb Tais vangi, väga vale otsus. (PÖFF)

Palvetaja enne koitu (Prantsusmaa, Inglismaa)

Kaua ei saanud muidugi härdal emotsioonil settida lasta, sest mis mees see ikka mossitab, vaid läksin kohe macho-mõõdet tagasi saama. Sõpruses (õlu on endiselt linnakinode odavaim) oli kohal palju sportlikke mehi, kes paistsid kõik üksteist tundvat ja linale jõudis film muay thai poksi positiivsest mõjust inimesele.

Spordifilme tehakse ju ikka ja viimasel ajal üha tihemini. Eriti võitluskunstifilme, sest erinevaid stiile tuleb kui seeni pärast vihma. Poks tõi välja Rocky ja Vasakukäelise, MMA-d populariseeris mingi film Tom Hardyga (Fighter äkki?) ja isegi maadlusest suudeti film teha (Foxcatcher). Aga muay thai film on hoopis midagi muud, ei ole karmi montaaži treeningutest, vaid pigem näidatakse Tai vanglate õudusi, kus mehed magavad kui silgud reas, öösel vägistatakse nõrgemaid mehi ja hommikul leitakse see mees üles pooduna. Kõige selle seas üritab inglise poksija hakkama saada ja suudab enamvähem reele saada muay thaiga tegeledes.

Sõnu on vähe, kakeldakse hirmsalt, kohati on väga kole. Seda näeb kinos veel, aga võtke ikka neidusid ka kaasa, sest neid oli saalis umbes viis.

Mõnumeeter: nägi mingeid rindu, aga see oli vist naine taipärases kastmes.

Valumeeter: oi, väga valus hakkas.

Ajumeeter: sõnu oli vähe, rusikaid palju. Arusaadav värk!

HALASTAMATU: naine relvaga, urr. (Jake Jung)

Halastamatu (Korea)

No ja siis jooksin ma täie vungiga Sõprusest Kosmose poole, aga hüppasin vale bussi peale ja pidin kusagilt Veerenni tänavalt tagasi jooksma. Ent film Halastamatu oli üks selliseid, mille ma enda PÖFFikalendris paksu joonega alla tõmbasin, kuna sisututvustuses lubati „aasta jaburaimat märulit“. Sain jälle tünga, sest mis mõttes see jaburaim oli? Keskmine Eesti kinolevvi jõudev tegevusfilm on umbes kolm korda jaburam.

Naispalgamõrvarid pole ju miskit uut, aga kõik nad on mõnusalt seksikad. Noh, et kurjad ja ohtlikud, kellele sellised ei meeldiks! Sisse tuli ka romantilise komöödia aspekt, mille ajal said mõned nõrgema närvikavaga inimesed vähemalt naerda, aga siis hakkas jälle verd lendama ja inimesi hukkus suurel hulgal ja suurtel kiirustel.

Jäin rahule, soovitan. Aga päeva kõige armsam film oli ikkagi see esimene. Poetan nüüd veel ühe pisara.

Mõnumeeter: aluspesus palgamõrvar oli max.

Valumeeter: noh, ikka kõvasti

Ajumeeter: ebalineaarne ajajoon võib kohati sassi ajada küll.

5. päev

ROHELISED KASSID: Kaks paadunud pätti saavad vanglast välja ja ei oska eluga midagi peale hakata (PÖFF)

Rohelised kassid

Eesti filmide vaatamine on nagu Bingo Loto mängimine - igal korral on lootus, et sel korral saab sinust lotomiljonär, aga peale seda, kui ekraanil tiitrid jooksma hakkavad ja sa enda läbikriipsutamata numbritega piletit vaatad, mõtled sa endamisi: “Täpselt sama s*tt, mis iga kord!”

Andres Puustusmaa uus film "Rohelised kassid" ei ole aga isegi mitte nurkadega 3€ võitmine. Pigem on see situatsioon, kus maksad kioskis pileti eest, aga selle asemel, et müüja ulataks tolle roosa paberilipiku, virutab ta sulle võmmu kuklasse ja siis soovib palju õnne.

“Rohelised kassid” on väga veider film, millest rääkida. Ühest küljest pidi jõle palju mõtlema, et aru saada, miks mingi tegevus ekraanil aset leiab ning üleüldse oleks minu soovitus Puustusmaale filmi uueks pealkirjaks panna hoopiski “Konstantne miks?” Teisest küljest aga võetakse PÖFFi kodulehel kogu filmi sisu (ja ma ei ürita siinpuhul isegi grammivõrra naljakas olla) vaid kolme lühikese lõiguga kokku.

Lisaks: Mait Malmsten mängib jälle mingit paadunud suvajoodikut, keda ta viimaste aastate jooksul korduvalt on kehastanud. Sergey Makovetskiy stseenid koosnevad eksklusiivselt vaid jalutamisest ning neid kaadreid on nii palju, et The Proclaimersi loole “I'm Gonna Be (500 Miles)” saaks nendest vähemalt seitse täispikka muusikavideot kokku lõigata ja ikka jääks materjali üle. Filmis on ka üks stseen, kus üks tüüp jookseb peaga vastu seina ja siis hiljem astub televisioonis üles, plaaster pea peal. Küsiks, et miks, aga vastuseid ei jagata ju nii kui nii.

Mõnumeeter: Teele Viira mängib litsi, aga tal jäävad riided selga

Valumeeter: molli antakse, tulistatakse ka, vaatamine teeb valu

Ajumeeter: kõik, kes ei ole Andres Puustusmaa, ei saa midagi aru

PÜHA HIRVE TAPMINE: kummaline poiss, rasked valikud, palju verd

Püha hirve tapmine

Kas te mäletate filmi Lobster? Yorgos Lanthimosi film, kus üksikuks jäänud inimesed pidid leidma endale kiirkorras paarilise, muidu ähvardas neid loomaks muutmine? Ei ole? No siis vaadake kiirelt, kuna see on imeliselt suurepärane film. Aga praegu saab PÖFFil vaadata Lanthimosi järgmist filmi – Püha hirve tapmine. Ärge kartke, sarnasus Püha Tõnu kiusamisega peitub ainult pealkirjas, see on tegelikult hea film.

Colin Farrell mängib kardioloogi, kes elab head elu. Kuid tal on ka tulnud tööl tagasilööke ja ühe selle tagajärjega ta tegelebki. Kohtub regulaarselt ühe operatsioonil surnud mehe pojaga ja üritab talle isafiguur olla. Kõik läheb muidugi metsa, sest selgub, et poiss üritab kätte maksta ja Farrelli tegelaskuju on korraga dilemma ees, et kelle on ta perekonnast valmis ohverdama, et teised elada saaks.

Lanthimose tegelaskujud on muidugi kõik veidi kiiksuga – räägitakse ootamatul ajal ootamatuid asju ja abielupaar Farrell-Nicole Kidman harrastavad seksmängu, kus naine on justkui „täielikus narkoosis“. Kogu kättemaksudraama meenutab muidugi Michael Haneke filmi „Funny Games“, aga ma nüüd rohkem viiteid ei too.

Miks?

Sest nagu kirjutas Bill Simmons ühes raamatus, et ta suutis ühe sõprussuhte ära rikkuda selliselt, et nägi sõbra kotis „Usual Suspectsi“ VHS-i ja ta ütles: „Kevin Spacey ongi Kayser Söze“. Sõber ei rääkinud temaga enam aastaid. No ja ma nüüd ei tahagi ära spoilida ei Püha hirve tapmist ega ka Funny Gamesi. Vaadake need ära.

Filmi lõpus oli muidugi tore kuulata inimeste arvamusi stiilis: „Mis kurat see nüüd oli?“ ja „Mitte midagi ei saanud aru.“ Ah, olge nüüd, sai ikka! Ega see pole mingi Keti lõpp, mis nõuab intellektuaalsust. Väga hea film oli! (Aga mitte nii hea, kui Lobster).

Mõnumeeter: Nicole Kidman, täiesti alasti, oossom!

Valumeeter: läks võnkesse küll, eriti tugev oli vaimne vägivald.

Ajumeeter: vaieldav

SWEET VIRGINIA: tore inimene kohtub palgamõrvariga. Pärast läheb kõik halvasti

Sweet Virginia

Pöffi ajal saavad paljud vanad inimsuhted uuesti üles soojendatud. Filme on ju nii palju ja koos kinos käia on ka tore ja siis küsidki ammu mitte suhelnud tuttavatelt, et kas ja kuidas saaks filmi vaadata. Muidugi nõuab see jubedalt kaardistamist, et samadele seanssidele ei satuks, sest marupiinlik on panna kalendrisse „selle ja selle inimesega kohtun seal ja seal filmil neljapäeval“, aga siis kaks päeva varem teisele filmile sisse kõndida ja sama inimest näha, et talle öelda „oot, praegu pole kalendris veel sinu päev“. No mul eile nii juhtus, sain muidugi kallistuse, naisisik lõhnas kenasti, oli ka muidu väga armas ja kui ta tegelikult abielus poleks, siis kohtuks vist tiheminigi, aga eile polnud veel tema päev.

Aga naistega peab üldiselt õrnalt käituma, sest filmis Sweet Virginia viis skeemitamine totaalse jamani. Mingi suvatöll kuskil Alaskas kippus enda naist petma ja seepeale palkas naine palgamõrvari, kes mehe teise ilma lasi (sellega algas film). Siis selgus, et naisel pole raha, sest mees oli nii mõttetu, et tal polnud sentigi hinge taga. Siit tuleb taaskord majandusalane õppetund, et ärge ostke midagi järelmaksuga, vaid makske ikka kõik korraga. Eriti palgamõrva. Palgamõrvar sai seepeale pahaseks ja filmi lõpuks olid teises ilmas mitmed inimesed, kes kogu jamaga üldse seotud polnud.

Tore ja lineaarne film – pauk, arendus, pauk, tüli ja lõpp-pauk. ERRis töötav kolleeg nimetas seda küll üheks senise PÖFFi suurteoseks, aga ma vist kalibreerisin ootused üle. Kiitsin talle Püha Hirve, mida ta lubas täna vaatama minna, aga ta vist kalibreerib ka ootused üle. Ah, nevermind, hea film oli!

P.S. Apollo kinos maksab õlu 3.50! Miks CocaColas see euro kallim on?

Mõnumeeter: ebakorrektseid stseene polnud (v.a. palgamõrvari ja prostituudi suguline läbikäimine, aga midagi näha küll polnud).

Valumeeter: jah, punases

Ajumeeter: kõige lihtsam ja arusaadavam film.

4. päev

MCLAREN: spordidokid on kindlapeale minek

McLaren (Uus-Meremaa)

„Kas Sul täna mingi film ka on?“

„Proovin jõuda küll.“

„Kuule, mul on palju tööd, käi ise lapsel järel.“

Ja poof, oligi plaan kinno minna saanud ootamatu tagasilöögi. Aga pole hullu, ajakirjanik saab PÖFFi filme vaadata ka kodus. Kuna mõnumeeter oli üsna kurvas seisus, siis mõtlesin ennist vaadata ühte filmi, mis kannab liiginime „erootika“, aga kolme-aastase lapsega on seda keeruline teha. Samamoodi on keeruline vaadata filmi, mille keelest sa aru ei saa – langes ära ka mõni vinge Aasia või Lõuna-Ameerika film või lihtsalt keerulisem film (sest muidu saab jälle keegi pahaseks. Eile sai näiteks Keti lõpu produtsent PÖFFi-radari arvustuse peale marutigedaks ja ütles, et filmi arusaamiseks on vaja mingit elementaarset intelligentsi.)

Seega tuleb pöörata pilgud dokumentaalide poole. Spordidokumentaalid kipuvad PÖFFil enamasti head olema. Suure vormelisõitja McLareni elulugu nõuab küll tugevat annust vormeliteadmisi ja -huvi (mida mul väga pole), aga sellest hoolimata kasutati väga lahedaid arhiivikaadreid, räägiti sõpradega ja kui poleks seda nõmedat suvalist putkat raja ääres olnud, siis oleks äkki Bruce McLaren ka ise rääkida saanud.

Mõnumeeter: no see film oli võidusõitjast, mis mõnumeetrit te siin ootate?Valumeeter: sõitjad said regulaarselt koledasti viga. Tundus väga-väga valus.

Ajumeeter: kõik oli ok.

PROTSESS: Venemaa riik Oleg Sentsovi vastu

Protsess: Venemaa riik Oleg Sentsovi vastu (Eesti, Poola, Tšehhi)

Filmitegija Oleg Sentsovi lugu peaks eestlastele väga huvi pakkuma, sest ka meil sattus üks kapo-ametnik pikaks ajaks Lefortovo vanglasse ja läbis näidisprotsessi. Seega on tema lugu süüdistatuna Krimmis Lenini kuju õhkulaskmise kavandamises igati hea materjal. Mees võeti kinni, viidi Venemaale ja mingit valgust tunneli lõpust ei paista.

Aga siis tulevad probleemid filmi ülesehitusega. Äkki on mind Michael Moore’i manipulatsioonidega ära rikutud, aga kui ikka dokumentaalfilmi esimene pool näitab nutvaid sugulasi, igatsevaid lapsi ja siis pühaliku näoga ametikaaslast toetavaid Euroopa režissööre, kes mugavas kinosaalis hoiavad pühaliku näoga sildikest „vabastage Sentsov“, siis meenub kohati Euroopa kriisipakett terrorirünnakutega – muuda FB-profiilipilt, pane nurka terrorirünnaku läbi elanud riigi lipuke ja oota järgmist korda.

Ehk film polnud mõjus, Sentsovist oli küll kahju, kuid kõige selgemalt ütles protsessi mõtte ära inimene, kes sai sõna alles tunni möödudes. Nähtud, ilmselt kahe päeva pärast ka meelest. Millest on kahju, sest algmaterjal oli ju hea ja tegelikult on ju Savisaare protsessist ikka tükk maad parem film.

Mõnumeeter: nope

Valumeeter: emotsionaalselt on kahju

Ajumeeter: arusaadav küll

MÕTE EKSTAASIST: kõigepealt mees sõidab, siis on kõik paljad, siis sõidab mees edasi. (PÖFF)

Mõte ekstaasist

No ja siis sai kell piisavalt palju, et laps enam telekast tulevast šokeeritud ei saaks ja oligi aeg vaadata filmi, mille märksõnadeks on „muusika ja erootika“. Mõte ekstaasist.

Aasta 2019, Ameerika on „riik põhjapool suurt müüri“, kõikjal on õudne palavus. Saksa keelt rääkiv mees sõidab autoga, vaatab kaugusesse ja filosofeerib. Siis filosofeerib mingisugune naine. Maastikud on tühjad, stripparite ja motomeeste baarid tühjad.

Ja korraga on mees alasti, tema juurde kõnnib alasti naine – toimub lähedusühe.

Mees sõidab edasi, filosofeerib. Maastik on tühi. Naine filosofeerib ka. Mees sõidab edasi. Ja korraga tegeleb naine eneserahuldusega ja operaator üritab objektiiviga naisele väga lähedale sõita.

Nagu ütles üks sõber: „Kui seda näidatakse PÖFFil, siis see pole porno, vaid kunst.“

Muidu meenutas film kunagist „suurteost“ Brown Bunnyt, kus mees sõitis ka mööda Ameerikat ja siis filosofeeris ja siis näidati alasti inimesi. Ka see film "šokeeris" väga üle piiride seksstseenidega ja nagu ka siin filmis, oli toonase filmi režissöör, stsenarist ja peaosaline sama inimene – seal Vincent Gallo, siin RP Kahl. Vaieldamatult kinomaailma kavalpead!

Kui pärast naise eneserahuldust hakkas mees edasi sõitma ja filosofeerima, siis ma tundsin, et tänaseks aitab ja uni tuli ka. Äkki vaatan homme lõpuni. Aga pigem lähen ikka kinno.

Mõnumeeter: jah, punases.

Valumeeter: vägivalda ei märganud

Ajumeeter: Fifty-sixty, kohati läks veri peast ära, siis oli okei.

LUBAGEM LAIPADEL PÄEVITADA: kaadrid on ilusad, kas ka film? (PÖFF)

3. päev

Lubagem laipadel päevitada (Belgia-Prantsumaa)

Käisin nüüd siis ka Sõpruses ära. Alustame positiivsest – Jaan Ruusi nimelises kohvikus on õlle hind kolm eurot. See on täielik win, sest näiteks Coca-Cola Plazas küsitakse 4.50 ja Kosmoses kuhugi sinnakanti samamoodi.

Filmiks valisin seekord öiste värinate kavva kuulunud Laskem laipadel päevitada. Reklaami järgi pidi olema raju andmine, tarantinolik, Rotten Tomatoes hindas ka 94% peale heakskiidu.

Kerge häirekell hakkas tööle vahetult enne filmi, kui saali saabusid kinokorüfeed Rain Tolk ja Tristan Priimägi. Aastaid PÖFFil käinuna olen märganud, et kui nemad saali tulevad, siis hakkab linal käima totaalne mindfuck. Aga otsustasin jääda positiivseks ja oodata filmist head, kuna õlut veel oli ja see oli odav ka.

Filmi algus oli ülistiliseeritud ja laheda muusikaga segane joga. Siis röövisid mingid vennad rahaautot ja lubas korraga, et nüüd läheb andmiseks. Aga ei läinud veel. Hoopis üks tegelastest nägi nägemust, kuidas tundmatu naine talle pähe urineerib.

Hea küll, siis hakati tulistama ja oli taas üsna lahe. Käis mürgel, lendas verd, ühel naisel tulistati kleit seljast (selgus, et ka see oli nägemus). Ja siis nägi järgmine tegelane nägemust, kuidas tundmatu naine talle pähe urineerib.

Oh well, õnneks oli film üsna lühike. Vaadata ainult omal vastutusel.



Mõnumeeter: nägi kahte paljast naist. Algul pigem ühte, lõpupoole pigem teist.

Valumeeter: inimesti tulistati mitmel kombel, tagajärgi näidati väga graafiliselt.

Ajumeeter: pea valutab siiani.

1. päev

Bernard ja Huey

Alguse lõin lahti filmiga Bernard ja Huey. USA indie-film, mis räägib kahest sõbrast, kes pole teineteist veerand sajandit näinud. Nooruses oli üks neist pleikar (väljanägemiselt segu Marten Kuningasest, Madis Aesmast ja teistest pehmekarustest indie-meestest) ja teine nohik (välimuselt Sven Mikseri moodi). Üks prõmmis valimatult naisi, teine halefilosofeeris enda raskest elust. Keskealisena oli asi muidugi vastupidi – pleikarist sai paks kiilanev mees, nohikust Moby stiilis trendihai. Kogu film paugutati naisi, vaheldumisi, ristipidi ja üleüldse. Nohik muutus jälle nohikuks, pleikar sai enesekindluse kätte ja oligi kõik. Samas oli meeldiv veinikõrvane film, kus sai paar korda ka naerda.



Mõnumeeter (kas paljaid naisi oli): ei

Valumeeter (vägivalda oli): ei

Ajumeeter (kas midagigi aru sai): sai küll

STALINI SURM: Kohmetunud massimõrvarid vaatavad uriiniloigus lebavat massimõrvarit. (PÖFF)

Stalini surm



Vein sai otsa ja film vaadatud, aeg järgmisesse minna. Stalini surma ma veidi kartsin, sest tundus eelvaadete põhjal baskiniteatrilik jant. Aga oi, kuis ma eksisin. Pugesin rõõmsalt Kosmose paaristooli ja vaatasin, kuidas tuntud komöödianäitlejad kehastavad õnnetuid kommareid, kes üritavad Stalini surma järel endale kohta leida. Kuna kogu see periood on niivõrd õõvastav, siis komöödiaga segatuna muutus olukord veelgi õõvastavamaks. Keegi kuskil kirjutas, et tema ei lähe seda filmi kindlasti vaatama, kuna Stalini kuriteod on sellised, mida naljaga ei tohi näidata. No kammoon, lumehelbekesest intelligent, puhka aju. Hea film, nalja sai, aga tegelikult oli väga õudne ka.



Mõnumeeter: ei

Valumeeter: inimesi hukati ja piinati eriti hoolimatult

Ajumeeter: jah, kasuks tuleb samas "Arbati laste" või Orlando Figesi "Sosistajate" lugemine.

ANARHIST KOLOONIAST: jaapanlased kiusavad korealasi, korealased on väga kangelaslikud! (PÖFF)

Anarhist kolooniast

Kunagi Korea filmil käies sattusin peale dialoogile:

Noormees: "Mulle meeldivad väga Jaapani filmid."

Neiu: "See on ju Korea film?"

Noormees: "Aa, on ka või? Ei tea, kas see on Lõuna- või Põhja-Korea film."

Pärast sai see Korea film veel PÖFFi peapreemia. Seekord oli sama lavastaja teinud noormehele ja neiule asja lihtsamaks, sest võttis punti ka Jaapani filmitööstuse. Anarhist kolooniast räägib Jaapani impeeriumist pea 100 aastat tagasi, kus kiusati koledamal kombel korealasi taga. Jaapanlased olid kurjad (eriti poliitikud), samas mõned olid väga head. Korealased olid kõik väga head. Alguses armastati, siis kiusati taga, siis piinati ja siis tehti kohtudraamat. Lõpuks tõmbas isegi silma märjaks, kuna korealased oskavad teha eepilisi nutukaid päris kenasti. Film oli muidu väga hea, aga ma muidugi magasin keskelt umbes pool tundi. See oli päris hea näitaja, sest kõrval istus mul mingi keskealine proua, kes norskas terve filmi maha. Aga muidu oli tõesti hea film, ausalt ka!



Mõnumeeter: ei

Valumeeter: inimestele löödi bambusodasid kõhtu

Ajumeeter: jah

RAEVUKAS JÄRELMÄNG: suured bossid on pahased, väiksemad kannatavad koledasti. (TOSHIO WATANABE)

Raevukas järelmäng



Pooletunnisest powernap'ist värskendatuna käisin Aafrika söögikohas söömas. Teate küll, seal Vestmanni äri ja gei-klubi vahel. Teenindajaks oli veetlevate vormidega naisterahvas, kes rääkis ainult inglise keelt. Söök oli nii hea, et ma jäin järgmisele filmile hiljaks. Ma loodan, et Takeshi Kitano andestab mulle selle eksimuse ja teeb filme edasi. Raevukas järelmäng tõotas tulla erakordselt jõuline yakuza-film, kus lüüakse palju inimesi mättasse. Noh, hakatigi kohe alguses pihta, aga miks, kes ja kuidas – sellest ma kohe üldse aru ei saanud. Mõtlesin koguaeg, et äkki on tegu justkui Dostojevski "Idioodiga", kus konteksti teadmata esimesed 500 lehekülge midagi aru ei saa, aga siis lendab Rogozin da haussi ja kõik on korraga ülilahe. No nii ka umbes läks, selgus peale kõige, et tegu oli mingi yakuza-sarja kolmanda filmiga ja seetõttu oligi võimatu aru saada, et mis, kes ja kuidas kedagi ära tappa tahtis. Lõpus läks mürgliks, vinge andmine, aga suurt midagi aru ikka ei saanud. Aga vahet pole, Kitano on lahe ja ma loodan, et ta andestab mulle, et ma tema eelmisi yakuza-filme näinud polnud.



Mõnumeeter: ei

Valumeeter: tapeti palju, suurte paukudega.

Ajumeeter: ega suurt aru küll ei saanud

KETI LÕPP: Maiken Schmidt on ilus, aga film ise mitte nii väga.

2. päev