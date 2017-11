„Ükskõik, millist rolli teeme, siis me punume selle ikkagi enda pealt ning enda mätta otsast,” räägib Adeele, kes Ugala teatri vastses lavastuses „Orpheus allilmas” mängib pahelist ning natuke katkist Carol Cutrere´i. Väikelinna naist, kes ses konnatiigis kellelegi ei paista meeldivat. „Ingomar Vihmar, kes meid lavastas, suunas meid ka sellele, et oleksime rollides päris meie ise ning avaksime enda hinge.”

Carol, pisut morbiidne ja ülevoolavalt rõõmus tegelane samaaegselt, pole teab mis pehme koorega pähkel, möönab Adeele ning lisab, et kõik laabus tänu lavastajale. „Ingomari vaimsus, zen-olek ja rahu kandusid meisse edasi, usaldasime teda ja usaldasime iseennast,” kõneleb ta. „Prooviperiood oli nii hea, turvaline ja väga lõbus. Seda mängida on samuti väga lõbus: täna, kui rahvas oli saalis, tundsin tohutut energia liikumist. See oli võimas! Publik soojenes natuke kauem üles: alguses ei saanud vedama, pärast ei saanud enam pidama! Aga eks see ole natuke esietenduste asi ka.”

Juba enne seda, kui Adeele „Orpheus allilma” proovidesse läks, läksid tal üksi tulevase töö jutuks võtmise peale silmad särama. Ta oli elevil juba ette.

„Olin varem teinud Ingomariga koostööd ja teadsin, milline suur armastus temast õhkub ja kuidas ta seda armastust ümberringi külvab,” ütleb Adeele. „Usaldus, turvatunne ja rahu, mida tema endast kiirgab, on võimas. Meil on väga vedanud, et Ingomar siin Ugalas meiega on! Ingomar Vihmar on iga näitleja jaoks absoluutselt lotovõit! Ma soovin igale Eesti näitlejale, et tal oleks vähemalt üks kord elus võimalik Ingomariga koostööd teha.”