Kuigi 1. advendini kulub veel kaks nädalat, võib end Viking Line’ilaevadel juba tänasest jõululainele häälestada. Vähemalt kõhu kaudu, sest söögilaual seisavad juba jõulusingid, piparkoogid ja muud pühaderoad.

Jõulumenüü, mis tänavu on pühendatud Põhajala maitsetele, ühendab endas nii traditsioonilisi kui uudseid põhjamaiseid maitseid. Kindlasti pole ära unustatud ka taimetoitlasi.

Jõululaud on kaetud 26. detsembrini ja lisaks laevakokkadele aitasid menüüd paika panna ka mitmed Rootsi riigi parimad maarotid-peakokad.

"Jõululauas on olulisel kohal traditsioonid, kuid see on ka võimalus ühendada pühadeklassikud uudsete ning värskete maitsetega. Just värskus ongi märksõna, mis iseloomustab põhjamaised roogi ning seda toidufilosoofiat jätkame ka jõululauas," ütles Viking Line’i restoranide juht Bodil Ståhl.

KREVETID: Kes ütles, et jõululauast tõustes peab kõhus raske tunne olema? (Kersti Eero)

Skandinaavia traditsioonilise jõulusingi kõrval ei puudu pühadelaual ka muljetavaldav kalavalik. Kalasõpru ootavad graavilõhe, suitsukala, rääbise- ja siiamari, krevetid ning akvaviidi, mädarõika ja astelpajuga maitsestatud heeringas.'