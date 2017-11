Täna hommikul käis saates „Hommik Anuga“ külas lauljanna Lenna Kuurmaa ning näitlejad Liina Vahtrik ja Piret Krumm, kes rääkisid muu hulgas ka ühest ekstreemsest esinemisest tänavu suvel.

Lenna meenutas vahejuhtumit, kui ta oleks kogemata kontserdil Vihulas vaatajatele otsa sõitnud: „Pidin lavale golfiautoga sõitma, meil oli selline kontseptsioon, et tohutu rock'n'roll. Panin gaasi põhja ja hoog tuli sisse. Ma oleks peaaegu esimesele reale otsa sõitnud aga viimasel hetkel sain ikka pidurdatud.“

Kui Anu Välba küsis naistelt ahistamiste kohta, mis tundega nad seda kõike vaatavad, siis Piret ja Lenna tõdesid, et neil õnneks isiklikult kokkupuuteid ei ole: „Aga neid lugusid on kuuldud ja nähtud päris lähedalt kõrvalt,“ sõnas Piret.

Lenna möönis, et ka tema on neid pidanud kõrvalt nägema: „Sa näed, kui inimesel hakkab ebamugav ja keegi surub talle midagi peale, see ongi ahistamine. Et sellesuhtes, kui sa näed ikkagi, et üks on nurka surutud ja teine järele ei anna. Kui inimesed teevad tööd, siis peaksid omavahelised suhted olema ikka väga professionaalsed. Ma olen näinud kahjuks, jah, ning ma arvan, et see ei ole väga kaugel meist.“