Kaido on juba aastaid elanud Jaapanis ning on leidnud pärast sumomaadleja ameti jätmist eneseteostusvõimaluse hoopis teistel aladel: „Ma olen Jaapanis saatejuht ja mul on oma seiklussaatesari ning kolm kuud tagasi tegin esimest korda ka oma esimese teatrirolli.

Lisaks rääkis Baruto, et ta on päästjate vabatahtlik patroon: „Mina olen teistsugune. Käin ikka neile kaasa elamas siin Eestis. Mul on ka kaks tuletõrjeautot. Nõu ja jõuga üritan aidata nii, kuidas võimalik. See on minu kui kodaniku kohusetunne. Ei ole kõik sellised tugevad ja suured, on ka nõrku ja väikseid. Ma loodan, et Eesti inimesed näeksid rohkem, kes neile appi tulevad, kui midagi peaks juhtuma. Minu suur austus kõigile neile, kes oma vabast tahtest ja ajast Eesti ühiskonnale nii palju annavad.“