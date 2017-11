Üha suurenev liha tarbimine on hävitamas meie koduplaneeti, sest loomad vajavad toiduks sööta, mille tootmiseks on vaja suuri maa-alasid.

Maailma Looduse Fondi (WWF) teatel võiks klassikalisemale vajaduspõhisele toitumisele tagasi minnes säästa planeedi hukatusest. Nad väidavad, et loomsete toiduainete tarbimise vähendamine aitaks säästa sama suure maa-ala nagu on poolteist Euroopa Liidu pindala.

WWF raportist selgub, et loomasöödaks vajalike põllukultuuride üha laialdasem külvamine ohustab eelkõige Amazonase, Kongo jõeoru ja Himaalaja piirkondi. Nendel aladel on maa- ja veevarudega niigi olud kehvad, kuid üha koormavam kasutus võib peagi viia hävinguni, kirjutab Independent.

„Paljud inimesed teavad, et lihapõhine toitumine mõjutab (loomade kasvatuse kaudu) vett ja maad ning põhjustab kasvuhoonegaase, kuid vähesed teavad, et suurim probleem on seejuures hoopis põllukultuurid, mida loomad söövad,“ kommenteeris WWF toidupoliitika juht Duncan Williamson.

Kombainid Brasiilia sojaubade põllul (Reuters / Scanpix)

Näiteks loomasöödana kasutatava soja prognoositav tootmiskasv on aastaks 2050 suisa 80%.