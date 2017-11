„Paar aastat tagasi üks mees läks ütlema, et mis te siin teete, ja siis pandi ta garaaž põlema,“ räägivad nad. Ja tõesti, kohal, kus peaks seisma viimane garaaž, on tühjus. Tühja platsi kõrval aga ongi garaaž number 10, ukse taga vana kombe kohaselt raudkang, mis annab kontvõõrastele teada, et peremeest ei ole kodus.

Õhtulehega ühendust võtnud autoomanikud kurdavad oma muret eemalt ja pelgavad isegi garaažikompleksi värava taga nägu näidata. Vanemad härrasmehed söandavad oma garaažide juurde tulla alles siis, kui on kindlad, et kodutuid kodus pole.

Kuna plekkhäärberi asukad on end sisse seadnud ebaseaduslikult, siis julgeme üle ukse nende elamist vaadata. Kasimata küll, kuid eluks hädavajalik on olemas: diivan, vatitekk ja kaks panni, millest ühel hommikusöögist veel makaronegi.

„Vahepeal oli rahulik, aga suve lõpul tulid nad siia sisse. Kas siin elavad samad inimesed, kes kaks aasta tagasi, seda ma ei tea. Aga ma ei taha, et nad mind isegi jope järgi ära tunneksid. Ajab ikka vihale küll, kui sul on garaaž, aga autot sinna sisse ajada ei julge. Rääkisin ka läheduses elava naisterahvaga ja tema kardab siit õhtuti isegi mööda minna. Kas tõesti ei anna nende vastu midagi ette võtta?“ küsib üks autoomanikest.

Oma sõnul kutsus ta umbes kaks aastat tagasi garaažide juurde politsei ja kodutuga peeti maha pikk vestlus. Samas kinnitavad mõlemad härrad, et sel sügisel on oma muret kurdetud linna menetlusteenistusele, mitte politseile.

Garaažhäärberi number 10 ees seisab väike päevinäinud metallahi, mille meistermehed kokku keevitanud. „See šašlõkiahi ilmus siia kolm-neli päeva tagasi. Järelikult valmistuvad talvituma ja mina pean valmistuma autot talveks kuhugi mujale jätma,“ räägib härra, kes ise elab Tartu teises otsas.

Üks härradest tõdeb, et garaažielanikud pakuvad ümbruskonna lastele ka vaatepilti, mis alla kuueteistaastastele pole soovitatav. „Suvel oli seesama diivan veel garaažide vahel väljas. Siin kortermajas elav tuttav naine ütles, et nägi, kuidas diivani peal vanainimeste asja tehti. Aga elavad siin muidu ikkagi kaks meesterahvast,“ teab härra rääkida.

Autoomanike sõnul püstitati garaažid nõukogude ajal Papli tänavale linna loal, kuid maad ei saanud seal erastada, sest krundi alt läheb läbi torustiku trass.

Tartu piirkonnapolitseinik Arno Kits ütleb, et sel aastal on politsei saanud Papli tänava piirkonda paar väljakutset, kuid need pole olnud seotud kõnealuste garaažiboksidega. „Kuivõrd kohalikud elanikud tunnevad muret oma vara ja heaolu pärast, siis tuletan meelde, et kõikidest sellistest turvalisust õõnestavatest tähelepanekutest või vahejuhtumitest tuleks operatiivselt politseile siiski teada anda. Kui inimesed teatavad aktiivselt oma murekohtadest, saab nende lahendamiseks midagi ette võtta. Kui aga probleemidest teada ei anta, puudub võimalus ka nendega tegelemiseks ning õigusrikkumised jätkuvad,“ manitseb Kits.

Politseist öeldi Õhtulehele, et aastate jooksul on tekkinud mõned kohad, kus ilma kindla elukohata isikud tihedamini viibivad ja varju leiavad, ning patrullides ei jäeta neid kohti mõistagi tähelepanuta, eriti külmal ajal.

Tartu linnavalitsusest öeldi, et linna menetlusteenistus on garaažide juures käinud ning ühe kodutuga ka vestelnud. Info, et inimene on sellises olukorras, on edasi antud linna sotsiaalosakonnale.