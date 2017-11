„Selle aasta Bruno O'ya preemia laureaat on... oh sa poiss! Minu teada ei ole see inimene teinud ühtegi filmirolli ja ka ühtegi teatrirolli,“ imestas näitleja Tambet Tuisk reedesel PÖFFi avapeol, kui pidi seni noortele näitlejatele jagatud stipendiumi võitjaks kuulutama režissöör Tanel Toomi. Filmilavastaja pidi püünele jõudes eksitust parandama.

Neljandat aastat Pimedate Ööde filmifestivali avamistseremoonial välja antud ergutuspreemia, mis saanud nime Eesti-Poola filminäitleja ja laulja Bruno O'Ya järgi, on varem pälvinud end ka piiri taga tõestanud näitlejad Tambet Tuisk, Sergo Vares ja Taavi Tõnisson, Risto Kübar. Seekord läks 1000eurone stipendium 35aastasele filmiloojale Tanel Toomile, kes võitis Inglise rahvusliku filmi- ja telekooli lõputööga „Pihtimus“ („The Confession“) 2010. aastal tudengifilmide Oscari ja kandideeris parima lühifilmi Oscarile. Praegu on Toomil käsil 2019. aastaks valmiv „Tõde ja õigus".

Auhinna andis reede õhtul Nordea kontserdimajas üle esimene, 2014. aasta laureaat Tambet Tuisk. „Ma ei tea, kes võitja on – ma loodan, et ta mõistab nalja. Ole hea, aita mind,“ pöördus Tambet õhtujuhi Hendrik Toompere juuniori poole ning kritseldas viimase õla najal võitja nimega paberilipikule arvu 10 000. „Lihtsalt tulevikule mõeldes – ütleme, et kümne aasta pärast võiks see summa olla näiteks selline,“ teatas Tambet lõbusalt. Enne Tanel Toomi nime väljahõikamist tögas ta, et too pole küll ainsatki rolli teinud.