Eesti päritolu Suurbritannia poliitiku Lembit Öpiku (52) elukaaslane, kes oli alles viis kuud tagasi talle esiklapse kinkinud, jättis ta möödunud nädalal maha. Sabina Vankova teatas Twitteris: "Lõpetasin just suhte Lembituga. Naine, kellega ta esmaspäeva öö koos veetis, võib ta nüüd endale saada."

Just ended the relationship with @lembitopik - the woman with whom he spent Monday night can have him now all for herself. — Sabina Vankova (@sabinavankova) November 8, 2017

The Sun kirjutab, et kuigi nii Öpik kui ka tema arvatav armuke, 45-aastane Alex on oma afääri ümber lükanud ning väitnud, et nad on vaid semud, siis ütleb Öpiku naise Sabina Vankova (33) Twitteri postitus midagi muud.

Ka tunnistas Sabina avameelselt The Sunile, et Lembit saatis talle kogemata fotosid, millel ta ninapidi Alexi tisside vahel on. "Ma ei suutnud seda uskuda, kui ma need fotod sain. Ta on alati väitnud, et nad on ainult sõbrad, aga ma olen selles midagi enamat kahtlustanud. Need pildid näitavad, et nende sõprussuhe on läinud üle piiri."

Sabina sõnul oli Lembit talle selgitanud, et nad tegid teise Maroko puhkusereisil logeleva paariga pulli ning et tema pole ainuke, kes pilafoto eesmärgil Alexi tisse musitas. "Ma ei usu aga, et see nii oli. Mu süda on murtud. Ma ei armasta teda enam ning ma ei taha temaga koos olla!"

Sabina sõnul broneeris Lembit endale puhkusreisi Marokosse juba möödunud aasta alguses, kui nad lahus olid. Paar leppis aga juunis ära, sest nende perre sündis pisitütar. Nagu selgub, ollakse viis kuud pärast lapse sündi aga taas lahus.