Kuigi vandenõuteoreetikud on kümneid ja kümneid korda teatanud, et maailmalõpp on tulekul, on see seni huviliste puuduse tõttu ära jäänud. Kuid nüüd terendab silmapiiril uus viimnepäev: juba homme, 19. novembril.

Nimelt tabavat pühapäeval Maad tohutud maavärinad, millel on katastroofilised tagajärjed, vahendab Daily Mail vandenõuteoreetikute väiteid.

Viimati pidi Nibiru ehk Planeet X maaga kokku põrkama 23. septembril. NASA teadlased on aga mitmeid kordi kinnitanud, et sellist planeeti ei saa eksisteerida, sest vastasel juhul oleks selle gravitatsioon juba ammu nii Maa kui ka teisi meie päikesesüsteemi planeete mõjutama hakanud ning kuu selle praegusest asukohast minema kihutanud.

Nibiru-kummardajad on aga kindlad, et NASA teadlased varjavad planeedi olemasolu lihtrahva eest ning samal ajal evakueerub inimkonna eliit maa-alustesse punkritesse.