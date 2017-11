Kolmandat aastat riigikogus töötav endine teletäht Maire Aunaste (64) külastas hiljuti Ghana vabariiki ning sai MTÜ Mondo kaudu endale toetuslapse – 13-aastase Hilda, kel on jäänud põhikooli lõpuni neli aastat.

"Meid tutvustas kooli direktor, kes rääkis ka inglise keelt, tema kaudu suhtlesingi Hildaga. Kui küsisin, kelleks ta saada tahab, vastas Hilda: juristiks," selgitab Aunaste, lisades, et võib-olla peab ta neiut toetama veel kümme aastat pärast põhikooli lõppu.

"Kinkisin talle oma sinise käekella, mille olin paar kuud tagasi ostnud Põhja-Hispaaniast Bilbaost, ja raha, et ta saaks osta koolis käimiseks jalgratta," räägib rahvasaadik, et Hilda läheb jalgsi kohalikku kooli ja koolist koju kolm tundi. "Inimesed, kes elavad heaoluühiskonnas nagu meie, peavad olema võimelised aitama ka seda osa maailmast, kes iseendaga hakkama ei saa," on ta kindel.

