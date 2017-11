Õuemuru trimmimine on üsna suure tõenäosusega robotite päralt. Võidukäiku alustanud robotniidukid on juba välja tõrjumas oma kärarikkaid eelkäijaid, mis suviti naabrite närve söövad. Aednikele ja maaomanikele pakutakse robotniidukeid igas hinnaklassis. Odavamad saab kätte umbes 1000 euroga, moodsamate eest tuleb aga välja käia veel igati kõbusa auto hind –ca 4000 eurot.

Võib aga juhtuda, et tuled linnakodust või maailmareisilt tagasi ja avastad, et muru, mille oled usaldanud oma küberneetilise sõbra hooleks, on millegipärast sootuks niitmata ning robotki oma teed läinud.

Siis võib ühe võimalusena paljudest olla asi selles, et peremehe äraolekul on tal külas käinud Vitali ja Stanislav või keegi nende kahe härra ametivendade hulgast. Vitali ja Stanislav on nimelt vargad, kes käivad ajaga kaasas. Aukartust äratava karistusregistriga mehed on sukeldunud robootika ahvatlevasse sfääri.

Harju maakohtus toimus reedel Vitali Tšernuhhinile (35) ja Stanislav Kolokolovile (27) esitatud süüdistuse korraldav istung, kus pandi paika kohtuliku uurimise kava. Peagi peaks kohtusaalis selguma, kuidas praegu vahi all viibivad mehed moodsa riistapuuni jõudsid ja mis sellest edasi sai. Praegu on 23. augustil politseile esitatud avalduse põhjal teada, et 4100 eurot maksev robotniiduk varastati Sõpruse puiesteel asuva Tallinna tööstushariduskeskuse territooriumilt.