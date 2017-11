Murmanski astronoomiaklubi Orion esimees Viktor Trošenkov ütles Interfaxile, et see nähtus ei kujutanud inimestele mingit ohtu. „Asi on selles, et 17. novembrist 18. novembrini on leoniidide, ühe kõige võimsama meteoorivoolu maksimum ning selles voolus on palju eredaid osi,“ rääkis astronoom lisades, et boliidid teevad taevasse ereda jälje, mida võib võrrelda Kuu valgusega. „See on väga huvitav ilming, mida on kasulik vaadelda, kuid mingit ohtu see endast ei kujuta.“