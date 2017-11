Nii mõnegi eestlase kodus leidub asju, mille kohta ütleb vanem põlvkond, et eks need mõnest mõisast pärit ole. Kui aastasadu tagasi lohises mõisa köis, siis veel mõnikümmend aastat tagasi toodi vajalikke söögiriistu koju restoranidest või sööklatest. Ning ega see komme praegugi kadunud ole – kaasa võetakse kraami õlleklaasidest õlimaalideni.

„Ilusat soolatopsi ma küll ei ole võtnud, aga ikka juhtub, et kogemata on näppu jäänud mõni klaas,“ tunnistab näitleja Merle Jääger, et aeg-ajalt tuleb ette olukordi, kus mõnele lokaalile kuuluv joogiklaas leiab uue elu tema kodus. „Jalutad välja, jalutad kodu poole no ja siis… või siis jalutad kodu poole [klaasiga], kui avastad, et kodus ei ole enam ühtegi klaasi.“