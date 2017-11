Koalitsioonikõnelused Saksamaa kantsler Angela Merkeli partei ning roheliste ja liberaalide vahel on veninud. Erimeelsusi on niivõrd palju, et kokkuleppele jõudmist võib pidada tõeliseks töövõiduks, vahendas TV3 "Seitsmesed".

Üksmeelt ei ole saavutatud näiteks Euroopa Liidu reformides ja pagulaste küsimuses. Juhul, kui Merkel ei suuda valitsust kokku panna, tulevad uued valimised. See aga oleks teretulnud parlamenti pääsenud parempopulistliku partei AfD jaoks.