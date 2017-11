Inglismaal Buckinghamshire'is toimus täna keskpäeval lennuõnnetus, kus kokku põrkasid väikelennuk ja helikopter.

BBC kirjutab, et õnnetuspaiga lähedal asuva Waddesdoni mõisa töötajad juhatasid päästjad õnnetuspaika. Õnnetus ei juhtunud mõisa maadel, lennusõidukite rusud leiti lähedalasuvast metsast. Sky News vahendab, et kiirabi sõnul oli õnnetuses ka hukkunuid.

Waddesdoni mõisa on kasutatud mitmetes telesarjades ja filmides. Sarja „Downton Abbey“ teises hooajas kandis mõisahoone nime Huxby Park.

Footage from the scene following a mid-air collision between a plane and helicopter in Buckinghamshire. There are a "number of casualties" pic.twitter.com/BC49FTmfts