USA tennisetäht Serena Williams abiellus üleeile New Orleansis kaasaegse kunsti keskuses oma kihlatu Alexis Ohanianiga. See oli aasta üks tähtsamaid pulmi meelelahutus- ja spordimaailmas. Kohal oli ligi 200 külalist, nende seas terve hulk superstaare, nagu näiteks Beyoncé Knowles, Kim Kardashian, Eva Longoria, Caroline Wozniacki, Kelly Rowland, Ciara, La La Anthony ja Vogue'i peatoimetaja Anna Wintour, vahendab BBC. Pulmapeo teemaks oli Disney „Kaunitar ja koletis“. Meedia teatel oli ürituse toimumise ajaks suletud terve linnaosa. Kihlusest teatas paar eelmise aasta detsembris, pärast 15 kuud kestnud suhet. Väidetavalt leidsid noored teineteist Roomas. Serena värske abikaasa on samuti nii kuulus kui ka jõukas: Alexis Ohanian on menuka veebikülje Reddit üks loojatest.