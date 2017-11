Väike tüdruk tahab traditsiooni järgi põhjapõdrale jõuluõhtuks porgandi jätta, kuid loomulikult on need otsas. Loomulikult läheb isa neid õhtul hilja koos lapsega otsima.

Kuigi jõulud on muutunud kommertspühaks ja paljud lapsed ootavad jõule, et saada kingitusi, siis vähemasti McDonald`si tänavuses jõulureklaamis hoolib peategelane vaid sellest, et põhjapõder saaks kätte oma porgandid, kirjutab The Sun.

Kuigi laps on vapralt porgandit terve päeva põhjapõdrale hoidnud, siis saab ta vennalt teada, et jõuluvanal on kaasas mitu põhjapõtra, mistõttu isa peab tütrega veel õhtul porgandeid minema juurde muretsema.

Video!