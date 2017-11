Täna on rahvusvaheline enneaegselt sündinud laste päev. Varane sünd võib vastsündinu elu tõsiselt ohtu seada ning on vanematele kohutav katsumus. Veel hullem on see kogemus aga sõjaolukorras või piirkonnas, kus pidevalt toimuvad elektrikatkestused .

BBC raporteerib Adeni linnast Jeemenis. Sealne sünnitusmaja kannatab pidevate elektrikatkestuste käes. Eks muidugi kannatavad kõik - majapidamised, haiglad, muud asutused. Kuid elektrikatkestused seavad ohtu kõige õrnemad elud: ennetähtaegselt sündinud lapsed.

Vanemad toovad haiglasse ka muude hädade, näiteks alatoitumuse sümptomitega imikuid, ent toiduainetest on puudus kõikjal.

Praegu pommitavad Saudi Araabia väed Jeemenis elutsevaid houthi mässulisi ning on kehtestanud täieliku blokaadi Jeemeni piiril, sadamates ja lennujaamades. Pärast kaheaastast sõjategevust valitseb riigis nälg ja levib koolera. Praegune kooleraepideemia Jeemenis on maailma ajaloo suurim. Koolera levib läbi saastunud joogivee.

Medõde võtab proovi lapselt, kellel kahtlustatakse koolerat. (AFP / Scanpix)

ÜRO hinnangul jäävad Jeemeni haiglad umbes kolme nädala pärast täiesti elektrita.