Kolm aastat tagasi hülgas Rowan Atkinson noore kena kolleegi nimel oma kauase abikaasa Sunetra – 23 aastat kestnud abielust on koomikul kaks täisealist last. Nüüd täieneb võsukeste arv veelgi: Briti kõmuajakirjanduse kinnitusel ootab uus pruut Louise Ford (33) Rowanilt beebit. Rowani ja Louise'i armulugu sai alguse 2012. aastal, kui nad mängisid üheskoos West Endi komöödias „Quatermaine's Terms“. Kaks aastat hiljem kolis „Mr Beani“ täht oma kauase abikaasa, isa poolt India päritolu grimmikunstniku Sunetra Sastry juurest minema. „Sunetra oli ahastuses, et tema asemele võetakse nii noor naine,“ kinnitas Briti kõmulehe The Sun allikas toona. Nüüdseks on Rowan ja Louise juba mitu aastat koos elanud, kuid ametlikuks pole kooselu tehtud. Nädalavahetusel levis uudis esimese ühise lapse sünnist. Kõmupiltnikefotodel on 33aastane Louise, keda tuntakse Kate Middletoni rollist telesarjas „Windsorid“, juba üsnagi kõhukas. Pole võimatu, et jõuluks on ta lapsega maha saanud.

„Rowan ja Louise on seitsmendas taevas ja kibelevad kangesti uut ilmakodanikku nägema,“ kinnitas Sunday People'i allikas. „See on nende mõlema jaoks väga õnnelik aeg.“ Daily Mail kahtleb, et Rowan oma tundeid nii ülevoolavalt on kirjeldanud. Privaatsust kõrgelt hindav koomik on eraelust rääkides alati kidakeelne olnud. „On üks asi, mis on veel tähtsam kui kodusest elust mitterääkimine – mitte rääkida sellest, miks sa oma kodusest elust ei räägi,“ kõlab tema maksiim.

Üksiklasena tuntud koomik Viimastel aastatel on Rowani juures täheldatud mitut muutust. Autofanaatikuna tuntud üksiklasest staar käib nüüd läbi oma elukaaslase sõpradega Briti noorte koomikute koorekihist. Mees, kes varem vaid väga harva ning valitud rollides ekraanil ja kinolinal figureeris, on hakanud vastu võtma ahvatlevaid tööpakkumisi, nagu „Johnny Englishi“ kolmas osa. Vaid mõni aasta tagasi oli ta öelnud: „Mulle meeldib žongleerida korraga ühe palliga. Seejärel panen palli maha ja ei tee pikka aega mitte kui midagi.“ Purunenud abielust on Atkinsonil 23aastane poeg Ben, kes õpib sõjaväeakadeemias, ja 21aastane tütar Lily. Kuu aega tagasi ilmnes, et burleskiartistina tegutsev Lily on otsustanud isa perekonnanimest loobuda ja võtta kasutusele oma ema neiupõlvenime Sastry.