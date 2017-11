Londoni prestiižsemaid härrasmeeste klubisid, 1868. aastal asutatud Savile, on seni vastu võtnud üksnes mehi. Ent peenes Mayfairi linnajaos asuvas kinnises klubis, mille liikmete seas on helilooja Andrew Lloyd Webber ja kirjanik John le Carré, võib õige varsti kontsade klõpsudes ringi seerida esimene naisliige – nimelt hakkab üks Savile'i džentelmene oma sugu korrigeerima ja temast saab naine.

Kuigi Savile'i reeglite järgi on klubisse oodatud ainuüksi mehed, tehakse transsoolise liikme puhul erand. The Telegraphi andmeil on tegu 30. eluaastates härraga, kes on abielus ja kellel on kaks last. Ta jääb Savile'i liikmeks ka pärast üleminekuprotsessi, kui temast on saanud naine. Klubi, mille asutajaliikmete seas olid maailmakuulsad kirjanikud Rudyard Kipling ja Henry James, toonitab, et langetas otsuse vaid seetõttu, et kõnealune isik on Savile'i liikmeks saanud mehena.

The Telegraphile teadaolevalt on Savile'i liikmed erakordse muudatusega nõus. Endine parlamendisaadik Jerry Hayes, kes astus klubisse aastaid tagasi, leiab, et transsoolise liikme väljaheitmine oleks ebaaus. „Ta ju ei astu klubisse naisena, ta astus klubisse mehena,“ toonitab Hayes ning nimetab kõnealust meest toredaks ja sõbralikuks. „Tema väljaheitmist pole kordagi kaalutud. Teised liikmed on olnud täiesti nõus. Ma pole kuulnud vähimatki nurinat.“

TEINE KODU: Elegantses XIX sajandi hoones asuva Savile'i ruumidest õhkub mugavust ja hillitsetud elegantsi. (VIDA PRESS)

Ent Hayes rõhutab, et Savile'i juhtkomitee otsus ei loo pretsedenti ning teisi naisi nimekirja ei lisata.

Daily Mail märgib, et 2008. aastal astus endine Briti peaminister David Cameron Londoni vanimast härrasteklubist White's välja, kuna sinna ei lubata naisi. Naisterahvad on majja oodatud klubi liikmete külalistena, kuid varasemad palved naisi White'si liikmeks võtta on tagasi lükatud.