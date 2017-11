Tiina Lokk meenutas, miks üldse valiti PÖFFi vapiloomaks hunt. „Saime inspiratsiooni muinasjuttudest ja legendidest. Miks valisime just kuu taustal hulguva hundi, on lihtne: kõik teavad, et ei ole olemas üksildasemat asja kui hundiulg täiskuu taustal. Kui PÖFF alustas, siis olimegi täiesti üksi ning ega keegi seda festivali toona siia tahtnudki.“

Ent Tiina Lokil jagub põhjust ka rõõmustamiseks. „Tänavu me ei ole enam kaugeltki üksi. Meil on hea külastatavus ja meist on kujunenud Põhjamaade (Baltikumist rääkimata) suurim filmiüritus. Saada meie väikese Eesti kohta 80 000 külastajat on väga suur saavutus – ma olen õnnelik, kui PÖFFi külastatavus jääb samale tasemele ning kui tuleb juurde, on hästi. Meil on hästi läinud, meil on palju sõpru ja toetajaid ning me hoiame kokku.“

PÖFF kannab tänavu kolmandat aastat A-kategooria festivali tiitlit, mille formaat on programmijuhi sõnul alles ehitamisel. „Mõni aasta tagasi soovitati meile anda avaldus meie eelneva tehtud töö põhjal organisatsioonile FIAPF (Rahvusvaheline Filmiprodutsentide Liitude Föderatsioon), kes neid kategooriaid ja regulatsioone jagab ning hoiab. Ning meil läks õnneks, mis tähendab, et oleme ametlikult filmimaailma 15 tippfestivali hulgas. Meil on õigus teha nii geograafiliselt kui ka temaatiliselt piiritlemata võistlusprogramme.“

Tiina Loki sõnul on see ühtlasi väga suur vastutus. „Kui tahame siia tuua väga tugevaid programme koos maailma esilinastustega, siis on meil vaja sinna alla väga palju asju ehitada – need esilinastused ei tohi jääda nende filmide esimeseks ega viimaseks.Teisisõnu peab filmifestival suutma garanteerida selle, et tabab piisavalt rahvusvahelise pressi ja turu tähelepanu ning et filmid lendaksid siit laia maailma. Meil on see õnneks juba esimest aastast õnnestunud. Aga see ei tähenda midagi, sest stabiilsus tekib alles kuuenda või seitsmenda A-formaadis festivali tegemisel.“

LIPU ASEMEL: PÖFFi ajal ehib Solarise katust kuu moodi ja hundi kujutisega õhupall. (Robin Roots)

Enda rolli PÖFFi korraldamisel võtab Tiina Lokk kokku nii: „Ma olen sporti teinud, aga kui ma paneksin oma maailma rekorditesse, siis ma arvan, et ma oleksin selle pinge all surnud, kuigi ma ei tee PÖFFi selleks, et rekordeid purustada.“