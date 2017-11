Stripparid näivad olevat väsinud, et neid ohvriteks peetakse, mistõttu on nad Instagramis oma elu paljastama asunud. Nii näitavad nad, kuidas ööd postil tantsides ei tekita neis vastikust ega häbi, vaid täidab nende taskuid suurte summadega...

Videol on näha, kuidas varahommikul töö lõpetanud striptiisitarid raha kokku loevad, kirjutab The Sun.

Kuigi paljudki võivad olla dollarilised, siis hunnikud on nii meeletud, et raha vedeleb kõikjal. Appi on võetud prügikotid.