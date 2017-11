„Tegelikult on see väga lihtne, kuigi samas tõepoolest natuke kummaline laul,“ nõustub Jan. „Kuna päris täpselt ei saagi aru, mis trammiga tegu on ja kuhu ta sõidab. See lisab mingit allegooriat või müstilisust ja võib-olla sellest ka tegelikult täiesti tavalise loo fenomen.“

Jani mäletamist mööda jõudis lugu esimest korda avalikkuse ette 1993. aastal saates „Seitse vaprat“. „Istutasime ennast sinna saatesse päris pikaks ajaks, kusjuures see oli Luxury Filtersi esimene ja viimane hitt,“ naerab Jan. Ometi on see hitt ennast ühes või teises versioonis aeg-ajalt ikka ilmutanud, pole kordagi pildilt päris kadunud, ning on nüüd saanud uue hinguse koos videoga sündinud uusversioonis.

Jan Uuspõllu ja ansambli Luxury Filters kunagisest hittloost „Tramm nr 66“ on valminud video ja ka loo uusversioon, mis Jani sõnul on temapoolne juubelikingitus Eesti Vabariigile.

Oma sõnul mäletab Jan loo sündi tänini peaaegu et detailideni. „Olime Keila kultuurimajas bändiproovis, tahtsime teha bluusilikku lugu ja ma hakkasin sõnadega improviseerima. Kummaline, et sõnad tulid lihtsalt ei-tea-kust ja olid korraga peas valmis. Esimene, teine ja kolmas salm olid hoobilt olemas. Nii et ei mingit pastakanärimist.“

Muusikust näitleja usub, et lugu on püsinud pinnal läbi aegade ka seetõttu, et nii kui trammide teema on linnatranspordis kõneaineks, kõlab meedias pildi või loo taustana alati „Tramm nr 66“. „Sama juhtus ka nüüd, kui Kadrioru liinil hakkas sõitma retrotramm Konstantin. „Sel pole küll puust aknaraamid,“ vihjab ta loo sõnadele, „aga see-eest on puust istmed. Jube äge!“ kiidab Jan uue näo saanud trammi. „Lisaks andis laulu populaarsusele oma tõuke saade „Su nägu kõlab tuttavalt“, kus Juss Haasma mind selle looga parodeeris,“ usub Jan. „Olen saanud tagasisidet kooli muusikaõpetajatelt, et paljud koolibändid on selle loo oma repertuaari võtnud.“

TRAMM NR 66: Kunagisest Jan Uuspõllu ja Jaanus Puttingu hittloost sündinud uusversiooni ja video kingib Jan Uuspõld sümboolselt Eesti Vabariigile. Seekordse salvestuse on sisse mänginud Jan Uuspõld, Rene Puura, Mairo Marjamaa, Mihkel Mälgand, Hans Kurvits. Pildil neist on (vasakult) Rene Puura, Mairo Marjamaa ja Jan Uuspõld. (Heiki Roster)

Loo videol on aga omakorda kummaline ja lausa sümboolne seos vabariigi läheneva juubeliga, sest selles animeeritud trammi arhetüübiks võib lugeda Joosep Maripuu videoinstallatsiooni Viinistu katlamaja seinal kahe aasta taguses lavastuses „Pingviin ja raisakass“, mis põhineb Mihkel Muti samanimelisel romaanil. Eesti Vabariigi üleminekuaja hammasrataste vahele jäänud peategelast Effi kehastas ei keegi muu kui Jan Uuspõld, kelle sõnul kõlab Mihkel Muti tekst praegu sama värskelt ja aktuaalselt kui 1991. aastal. „Sarnase trammiga nagu meie videos, sõitis lavastuses ka minu tegelane ja mõtiskles, milline võiks tulla Eest Vabariik. See mõtisklus on üks mu lemmikmonolooge,“ tunnistab Jan.