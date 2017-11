Jõuludeni on veel üle kuu minna, aga vallatu päkapikk olevat võitnud naiste südamed. Ja põhjus on vähe pöörane. Asi olevat nimelt päkapiku vibreerivas keeles, mis patareidelt toidet saab.

11 eurot maksev päkapikk on nii populaarseks osutunud, et kaob poelettidelt nagu kuum sai, kirjutab The Sun.

Poemüüjad kinnitavad, et on kuulnud ostjatelt vürtsikaid kommentaare stiilis, et päkapiku keel on abikaasa omast tegusam jne.

Töötajad ei pea seda kummaliseks, sest miks peaks ostjate isiklikud unistused ja fetišid neid puudutama.