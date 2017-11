Kes ütleb ja dikteerib, mis on moes? Kui moepiibel Vogue ütleb, et kitsaste teksaste aeg on läbi, kas õige moeteadlik inimene viskab need minema ja jookseb poodi laiade järele? Kõlab natukene tobedalt, kas pole? Kitsad teksad sellepärast ära visata, et need pole moes pole just parim mõte. Kui nad veel kanda kõlbavad, siis pole see aus ka meie emakese maa suhtes, kes ületarbimise koorma ja prügi all ägab.

Praegusel sügisel on suur teema punane värv, aga kui see kohe kuidagi ei meeldi, siis on ju okei, kui käid ringi hoopis sinises. Kas pole mitte igav, kui kõik loevad samast ajakirjast, mis on moes ja jooksevad poodi samade asjade järele?

Miks mitte panustada hoopis loomingu lendamisse ning vanade ja uute miksimisse. Stiil on ju see, mis jääb ja mood kipub olema ajutine nähtus. Mood ei dikteeri, vaid inspireerib mänglema, katsetama. On ju mitmed disainerid öelnud, et neid inspireerib hoopis tänaval nähtu. Miks mitte sõita mõnesse suurlinna ja vaadata seal tänava ääres kohvi rüübates, kuidas inimesed riietuvad ja sellest end mõjutada lasta?