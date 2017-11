Laimīgā neatkarības diena, Latvija! Kõik me teame Lätit, mis tähistab laupäeval, 18. novembril oma sõltumatuse 99. aastapäeva. Kindlasti on aga hämmastavaid asju, mida paljud meist oma lõunanaabrist ei tea või on need unustanud. Järgnevad punktid on suvalises järjekorras, mitte toimetuse eelistus.

1. Parun Münchhausen

Lätis on muuseum, mis on pühendatud maailma suurimale valetajale Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausenile. Jah, see on tõesti nii! Parun oli omal ajal tuntud paljude luiskelugude poolest, mis olid seotud tema reisiga Kuule ja eeskujuliku teenistusega Vene-Türgi sõjas. Läti teenib nüüd parunile pühendatud muuseumist head tulu. Lisaks andis Läti legendi 285. sünnipäeva puhul välja mälestusmündi (2005. aastal).