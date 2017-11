Kui riigikogu alles kavandab iseenda ja riigi teiste tippude palkade kergitamist, siis rida omavalitsusi saab juba praegu stahhaanovlikult raporteerida – tehtud! Lisaks neile lubas haldusreform maksta senistele omavalitsusjuhtidele aastapalga jagu hüvitist. Kõik need tavainimese jaoks müstiliselt suured rahanumbrid panevad loomulikult nördima. Nagu ka kuni 25 tuhande euro suuruste hüvitiste ja preemiate maksmine Tallinna volikogu poolt.

5300 eurot Tallinna ja 3800 eurot Saare volikogu juhile tundub vastutust arvestades liiga palju. Tartu linnapea palk kasvas 3300 eurolt 4500 euroni. Ehk tervelt riigi keskmise palga võrra, too oli II kvartalis 1242 eurot. Kuid riigi keskminegi pole mingi näitaja, sest tegelikkust märksa paremini peegeldab mediaanpalk. See oli mullu 716 eurot ehk pooled palgasaajate sissetulek enne maksude mahaarvamist oli sellest summast väiksem.

Ka Rakvere lihakombinaadi palgatüli, streigiähvardused ja vallandamised said alguse väidetavalt kümme aastat muutumatuna püsinud palkadest. Kuid samamoodi toovad riigiametnikud alates aastaist 2010-12 hangunud palkasid põhjenduseks, miks on nende palku vaja tõsta. Muudatuste vajadus on läbinähtav – kui senine süsteem ei garanteerinud pidevat palgatõusu, siis on vaja luua uus, mis lubaks seda.

Kohtunikud pommitavad pöördumistega riigikogu, parlamentki on mõistev ja hakkab usinalt iseenda ja tippametnike palgaküsimusega tegelema. Seda erinevalt lihakombinaadist, mis palkab advokaadifirma, et end töötajate palgaküsimiste vastu kaitsta.

Palkade kergitamine on üks väheseid kui mitte ainus teema, kus valitseb parteidevaheline üksmeel. Mis sest, et meile eeskujuks olevates põhjamaades selliseid kääre ametnike ja tavateenistuse saajate vahel ei valitse. Eelneva taustal mõjub väga ebaproportsionaalselt võimuliidu korrutatav jutt, et tulumaksuvaba miinimumi muutumine jätab uuest aastat tervelt 62 eurot kuus rohkem kätte.