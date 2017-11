„Võib-olla on mingit nüanssi või sõnavara keeruline mõista, näiteks ei pruugi tänapäeva laps kõigist talumõistetest aru saada, aga „Bullerby lapsi“ armastatakse vaatamata sellele, et raamatus pole nutitelefone nagu nüüdsel ajal,“ muigab lastekirjanduse uurija Jaanika Palm.

Siin-seal lapsevanematega rääkides koorub välja, et Lindgren pole kuhugi kadunud, ehkki igale lapsele kõik raamatud muidugi võrdselt põnevust ei paku. „Kolme-neljasele noormehele meeldis väga Karlssoni raamat. Pipi niisamuti. Vahtramäe Emili lood jätsid paraku külmaks. Ju taluõhkkond ja vana aeg ei erutanud. Eks ta ole veidi noor ka,“ teeb üks ema kokkuvõtte. Teine teatab, et just „Vahtramäe Emil“ oli tema poja lemmikraamat, kust mõnda juttu tuli ette lugeda paarkümmend korda. Hiljem luges poiss raamatut ka ise. Pipi ja Karlsson, kes küll samuti meeldisid, Emili vastu ei saanud.

„„Meisterdetektiiv Blomkvist“ jätab külmaks, samas tänapäevased lastekrimkad meeldivad,“ nendib kahe varateismelise lapse ema. „Ei jäta midagi külmaks!“ pahvatab teine ema. „Mu 12aastane tütar unustas isegi arvutis olemise ja magamise ära, raamat oli nii huvitav ta jaoks.“ Järgmine ema loeb kiiruga üles tosin Lindgreni teost, mida üheksane tütar on tänapäevaste lasteraamatute kõrval isukalt lugenud.

Kaks isa väidavad, et väiksemana lugesid või kuulasid nende tütred unejutuks rõõmuga Pipi, Madlikese, Emili ja Lärmisepa Lota seiklusi, ent kümne aasta künnisele jõudes on peale tulnud moodsad ulmekad ("Näljamängud", „Lahkulööja", „Videvik") või koomiksisarjad. Kohustusliku kirjandusena „Bullerby laste“ lugemine edenevat vaevaliselt. „Lindgren on äge, aga ei saa loota, et ta on sama äge kõigile noortele aegade lõpuni,“ möönab üks isa. „Nõukaaegseile lastele tundusid Lindgreni raamatud ulmena: poes oli kõike saada, lisaks ei kujutanud Brežnevi päevil sündinud tüübid ette Tjorveni või Pipi moel ülbitsemist.“