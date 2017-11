Donald Trumpil jäi äsja üks tähtpäev seljataha ja kohe tuleb teine, veidi pisem. Nimelt möödus 8. novembril täpselt aasta tema valimisest Ameerika Ühendriikide presidendiks. 20. novembril saab aga tal täis kümme kuud presidendiametis. Seetõttu pole patt heita pilk Trumpi senisele tegevusele USA presidendina ja vaadata üle, millised lubadused on ta jõudnud täita ja milliseid veel mitte.

Valimiskampaania ajal andis Donald Trump sadu lubadusi, mis puudutasid kõige erinevamaid tahke USA poliitikas, majanduses ja eluolus. Presidendiks saades hakkas ta neid täitma, kuid mõne teostamist blokeerisparlament, mõni on jäänud paberile ja mõnest on ta ise loobunud. Tegelikult on paljud Trumpi lubadused praegu veel ellu viimata, kuid seejuures peab arvestama, et sõrmenipsuga ja päevapealt polegi võimalik riigis midagi muuta: kõik võtab aega vähemalt kuid, kui mitte aastaid.

Pidevalt on mõõdetud Trumpi populaarsust ameeriklaste hulgas, mis on olnud küllaltki madal. Kuna juba enne Trumpi vannutamist presidendiks oli küsitluste järgi tema reiting üsna kehv, siis võib öelda, et tema tegevus presidendina pole sellele märkimisväärset mõju avaldanud.

Ajaleht The Washington Post ja telekanal ABC korraldasid vähem kui kolm nädalat tagasi enam kui tuhande ameeriklase seas sotsioloogilise küsitluse, millest ilmnes, et Trump on viimase 70 aasta jooksul USA kõige ebapopulaarsem president. Tema poliitikaga polnud üldse nõus 59% inimestest. Trumpi tegevust presidendina toetas vaid 37%, tema eelkäijate toetus samal ajaperioodil oli 55%st (Jimmy Carter) kuni 89%ni (George Bush noorem).